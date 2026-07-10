Feyenoord sedang melakukan negosiasi konkret dengan klub Eredivisie terkait Jan Plug

Segala indikasi menunjukkan bahwa Jan Plug tidak akan bermain untuk Feyenoord pada musim mendatang. Klub asal Rotterdam tersebut ingin meminjamkan sang bek dan saat ini sedang melakukan pembicaraan konkret dengan sesama klub kota, Excelsior, demikian dilaporkan FR12.

Feyenoord melihat masa depan yang cerah bagi Plug, yang hingga saat ini telah tampil dalam sembilan pertandingan bersama tim utama dan tahun lalu memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2028. Namun, peluangnya untuk mendapatkan menit bermain di klub raksasa Rotterdam tersebut sangat kecil mengingat persaingan yang ketat.

Oleh karena itu, Feyenoord berupaya keras untuk mencapai kesepakatan peminjaman, agar bek tengah berusia 21 tahun tersebut dapat memperoleh pengalaman berharga di Eredivisie. Excelsior kini ingin memanfaatkan kesempatan tersebut.

"Pembicaraan antara kedua klub berjalan positif," tulis FR12. "Ketertarikan Excelsior terhadap Plug sudah ada sejak beberapa waktu lalu. Klub Eredivisie tersebut melihat bek kaki kiri ini sebagai tambahan kekuatan untuk musim mendatang dan kini memiliki peluang terbaik untuk merekrutnya."

"Meskipun beberapa klub telah menunjukkan minat pada pemain Feyenoord ini dalam beberapa bulan terakhir, kepindahan ke Excelsior tampaknya yang paling konkret," demikian dilaporkan. Musim lalu, selama jeda musim dingin, Plug dipinjamkan ke klub Keuken Kampioen Divisie, FC Dordrecht, dan tampil mengesankan di sana.

Plug dan Excelsior ‘hampir mencapai kesepakatan’, menurut FR12. Kini, Feyenoord dan Excelsior harus mencapai kesepakatan definitif. Selain Plug, Excelsior juga sangat ingin memperkuat skuadnya dengan meminjam Aymen Sliti, seperti yang diumumkan pada Jumat pagi ini.