Direktur teknik Dévy Rigaux mengulas kembali situasi Givairo Read pada musim panas ini di Feyenoord ONE. Bek kanan itu mendapat minat konkret dari AS Roma, yang siap membayar mahal. Namun, kesepakatan antara kedua klub tidak pernah tercapai. Rigaux kini menjelaskan, antara lain, bahwa setelah Jordan Bos mengalami cedera, ia tidak ingin kehilangan satu lagi full-back penting.

"Givairo Read adalah pemain yang punya sangat banyak talenta dan sangat penting bagi Feyenoord di lapangan," buka Rigaux. "Itu juga sudah dia buktikan musim lalu. Dengan Jordan Bos yang mengalami cedera saat Piala Dunia, penting untuk tidak kehilangan kedua full-back dalam satu musim. Mereka musim lalu benar-benar sangat penting bagi Feyenoord di lapangan."

Bos mengalami cedera lutut di Piala Dunia. Bek kiri itu menjalani operasi dan masih akan menepi selama beberapa bulan. Sama seperti Bos di sisi kiri, Read juga penting di sisi kanan dalam permainan menyerang Feyenoord. Meski Read musim lalu bergelut dengan masalah cedera, Roma tetap yakin. Tawaran yang kabarnya mencapai 25 juta euro tidak cukup, setelah itu Roma beralih ke Nahuel Molina.

"Lalu Anda juga melihat usia dan ruang perkembangan yang masih dimiliki pemain seperti itu," lanjut Rigaux tentang Read yang berusia dua puluh tahun. "Saya yakin dia masih punya ruang untuk menjadi lebih baik dan dia sendiri juga mengatakan itu. Dia juga tidak datang kepada saya dengan pesan: 'Saya bagaimanapun juga ingin pergi.'"

"Dia mengatakan: 'Jika kalian mencapai kesepakatan dengan sebuah klub, saya siap mempertimbangkannya dan mungkin saya akan mengambil langkah itu. Tetapi jika tidak, saya dengan sangat senang ingin tetap di Feyenoord.' Jika Anda mendengar itu dari pemain seperti itu, Anda semakin sadar bahwa mereka adalah pemain-pemain yang senang bermain untuk Feyenoord. Mereka adalah pemain yang membuat penonton datang ke stadion."

"Tetapi mereka juga pemain-pemain yang kami yakini kami butuhkan untuk nantinya meraih kesuksesan. Karena itu, saya sangat bangga dan senang dengan cara Givairo bersikap, sebagai seorang profesional sejati. Dan dia telah menunjukkan bahwa dia punya kecintaan yang sangat besar kepada Feyenoord. Menurut saya, itu adalah sesuatu yang benar-benar layak dihargai," demikian kata Rigaux.

Read memiliki kontrak bersama Feyenoord hingga pertengahan 2029, sehingga klub itu juga bisa mengantongi biaya transfer besar untuknya pada bursa transfer berikutnya. Pemain berkaki kanan itu datang dari FC Volendam pada 2023, yang karena sebuah blunder kehilangan sekitar 200.000 euro. Hingga saat ini, Read sudah memainkan 58 pertandingan resmi untuk Feyenoord dan mencatatkan 5 gol serta 12 assist.