Feyenoord, PSV, dan NEC memanfaatkan opsi untuk memainkan pertandingan putaran kedua Piala Belanda Eurojackpot pada tanggal yang lebih belakangan. Hal itu dilaporkan Voetbal International.

Semula, pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada 1, 2, dan 3 Desember. Namun, klub-klub yang tampil di kompetisi Eropa memiliki opsi untuk menunda pertandingan mereka hingga 15, 16, atau 17 Desember.

Menurut VI, Feyenoord, PSV, dan NEC ingin memanfaatkan opsi tersebut. Ajax dan FC Twente juga memiliki opsi yang sama, tetapi memilih untuk tidak mengambilnya. AZ akan memutuskan belakangan apakah akan menerima tawaran itu.

Dalam undian Piala Belanda, Feyenoord dipertemukan dengan GVVV (tandang), PSV akan menjamu Vitesse, sedangkan NEC akan bertandang ke markas Excelsior ‘31. Sekilas, hasil undian itu tidak terlalu berat. Namun, ketiga klub tersebut tetap lebih memilih memainkan pertandingan mereka pada tanggal yang lebih belakangan di bulan Desember.

Bagi Ajax dan FC Twente, penundaan sejak awal praktis bukan pilihan karena masih ada satu matchday Conference League pada 17 Desember. Karena itu, mereka akan tetap memainkan pertandingan Piala Belanda masing-masing melawan FC Den Bosch (kandang) dan Fortuna Sittard (tandang) pada awal Desember.