Feyenoord mulai kehilangan kesabaran dan mengalihkan perhatian ke pemain andalan FC Volendam

Feyenoord merasa proses untuk mendapatkan kepastian mengenai kedatangan Tjark Ernst memakan waktu terlalu lama. Klub tersebut mempertimbangkan untuk beralih ke nama berikutnya dalam daftar: Kayne van Oevelen.

Dua minggu lalu terungkap bahwa Feyenoord tertarik pada Ernst, yang saat ini menjabat sebagai kiper utama Hertha BSC. Pihak klub asal Rotterdam tersebut telah melakukan negosiasi selama beberapa waktu, dan merasa prosesnya memakan waktu terlalu lama.

Menurut Feyenoord Transfermarkt, Van Oevelen dianggap sebagai alternatif untuk Ernst, meskipun ada beberapa klub lain yang juga mengincar kiper FC Volendam tersebut.

Selain Feyenoord, Ipswich Town, Leeds United, dan terutama Valencia juga dilaporkan tertarik pada kiper berusia 22 tahun tersebut. Terutama klub yang disebut terakhir ini sudah menunjukkan minat yang konkret.

Valencia kemungkinan bersedia menawar dengan jumlah jutaan, menurut laporan De Telegraaf. Hal itu berarti Van Oevelen akan menempati posisi kedua dalam daftar transfer keluar termahal sepanjang sejarah Volendam.

Posisi pertama dalam daftar tersebut saat ini ditempati oleh Micky van de Ven, yang menghasilkan total 8,5 juta euro bagi Volendam melalui transfernya ke VfL Wolfsburg. Posisi kedua saat ini masih dipegang oleh Robert Molenaar, yang pindah ke Leeds United pada tahun 1997 dengan nilai transfer 1,4 juta euro.

Van Oevelen, yang masih terikat kontrak dengan Volendam hingga pertengahan 2028, sejauh ini telah tampil dalam 64 pertandingan resmi untuk klub asal Noord-Holland tersebut. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia berhasil mencatatkan 13 clean sheet. Musim lalu, ia terdegradasi bersama Volendam ke Keuken Kampioen Divisie.

Meskipun ada beberapa minat terhadap Timon Wellenreuther, Feyenoord masih belum menerima tawaran apa pun untuk pemain asal Jerman tersebut.