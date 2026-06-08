'Feyenoord mulai bergerak cepat: ini harus menjadi rekrutan besar pertama di bursa transfer musim panas'

Feyenoord sedang gencar-gencarnya mengupayakan kedatangan Tawfik Bentayeb. Menurut jurnalis transfer Sacha Tavolieri dari Sky Sport, klub asal Rotterdam tersebut telah menetapkan penyerang asal Maroko itu sebagai target transfer utama untuk musim panas ini, dan pembicaraan mengenai kemungkinan kepindahannya sedang berlangsung secara intensif di belakang layar.

Bentayeb yang berusia 24 tahun tampil mengesankan di Ligue 2 Prancis musim lalu. Penyerang ini bermain sebagai pemain pinjaman untuk Troyes, yang membelinya dari klub Maroko Union Touarga, dan berkembang menjadi salah satu pemain kunci di kompetisi tersebut.

Dengan 18 gol dalam 28 pertandingan liga, Bentayeb dinobatkan sebagai top skor Ligue 2. Ia juga memainkan peran penting dalam musim sukses Troyes, yang berhasil meraih promosi ke Ligue 1 sebagai juara.

Di luar kompetisi liga, penyerang ini juga menunjukkan performa apik. Dalam tiga pertandingan piala, Bentayeb juga mencetak dua gol, sehingga menambah jumlah golnya.

Menurut Tavolieri, Feyenoord telah melakukan pembicaraan dengan sang pemain dan perwakilannya pekan lalu. Kontak tersebut dilaporkan berjalan positif, sehingga klub memutuskan untuk melanjutkan prosesnya.

Ahli transfer tersebut melaporkan bahwa pembicaraan baru antara kedua belah pihak direncanakan dalam waktu dekat. Feyenoord ingin mempercepat proses negosiasi tersebut.

Bentayeb adalah penyerang kaki kiri yang selain bisa bermain sebagai ujung tombak, juga mampu beradaptasi sebagai sayap kanan atau gelandang serang. Fleksibilitas tersebut membuatnya semakin menarik bagi klub asal Rotterdam tersebut.

Feyenoord tampaknya ingin memperkuat skuadnya musim panas ini dengan striker baru dan melihat Bentayeb sebagai kandidat serius. Klub ini memperhitungkan kepergian Ayase Ueda, yang menjadi top skor di VriendenLoterij Eredivisie.