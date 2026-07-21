Feyenoord meraup keuntungan dari kesepakatan senilai jutaan terkait Summerville: inilah jumlahnya

Crysencio Summerville pindah ke Al-Hilal dengan nilai transfer 80 juta euro, dan Feyenoord turut merasakan manfaatnya. FR12.nl menghitung bahwa klub asal Rotterdam tersebut akan menerima sekitar 1,4 juta euro setelah penyerang sayap tersebut pindah dari West Ham United ke Saudi Pro League.

Summerville pernah menjadi bagian dari akademi muda Feyenoord sejak usia tujuh hingga delapan belas tahun. Pada periode terakhirnya di Rotterdam, penyerang ini dipinjamkan ke FC Dordrecht dan ADO Den Haag.

Melalui apa yang disebut mekanisme solidaritas FIFA, maksimal lima persen dari nilai transfer akan dibagikan kepada klub-klub tempat pemain bersangkutan terikat kontrak antara usia 12 hingga 23 tahun. Masa pembinaan sejak ulang tahun ke-16 memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Mengingat karier Summerville, Feyenoord diperkirakan berhak atas 1,7 atau 1,8 persen dari total biaya transfer. Untuk kesepakatan senilai 80 juta euro, jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,36 hingga 1,44 juta euro.

Summerville pindah dari Feyenoord ke Leeds United pada pertengahan 2020, di mana klub tersebut membayar 1,5 juta euro untuk pemain timnas Belanda tersebut. Dalam kesepakatan dengan klub Liga Premier tersebut, pihak Feyenoord menetapkan persentase penjualan kembali sebesar sepuluh persen. Feyenoord memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan tersebut ketika Summerville dijual ke West Ham United pada tahun 2024 dengan harga 30 juta euro.

Berkat persentase penjualan kembali, kontribusi solidaritas, dan biaya pembinaan, Feyenoord menerima total 4,5 juta euro dari Inggris dua tahun lalu.

Feyenoord telah meraup total sekitar 7,4 juta euro dari Summerville. Jumlah tersebut sudah termasuk kontribusi solidaritas yang diperkirakan sebesar 1,4 juta euro yang akan diperoleh dari transfer ke Al-Hilal.