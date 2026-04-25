Feyenoord meraih kemenangan meyakinkan atas FC Groningen dan mencetak rekor klub yang luar biasa

Feyenoord meraih kemenangan meyakinkan atas FC Groningen pada Sabtu sore dan dengan demikian mengambil langkah penting menuju tiket langsung ke Liga Champions. Di De Kuip, skor akhir 3-1 untuk tim asuhan Robin van Persie, dengan Ayase Ueda sebagai bintang utama berkat dua golnya. Ini menjadi sore yang membahagiakan bagi Ilai Grootfaam, yang menjadi debutan termuda sepanjang sejarah Feyenoord, sebuah rekor klub yang istimewa.

Van Persie memilih susunan pemain inti yang menarik dengan Gernot Trauner, yang setelah cedera berkepanjangan memulai pertandingan pertamanya sebagai starter musim ini. Jordan Bos memulai sebagai bek kiri menggantikan Jordan Lotomba, sementara Thijs Kraaijeveld di lini tengah menggantikan Jakub Moder yang cedera. Givairo Read kembali ke skuad setelah cedera dan melakukan comeback sebagai pemain pengganti.

Feyenoord memulai dengan agresif dan sudah mengancam dalam waktu kurang dari satu menit melalui Luciano Valente. Tak lama kemudian, Jordan Bos seolah-olah membuka skor, namun golnya dianulir karena offside. Hal itu ternyata hanya penundaan bagi FC Groningen, yang kesulitan menghadapi intensitas tinggi tuan rumah.

Pada menit kesebelas, gol pembuka akhirnya tercipta. Valente mengoper bola ke Bos, yang dari luar kotak penalti melepaskan tendangan indah ke sudut atas gawang. Feyenoord terus mendominasi dan hampir tidak memberi ruang bagi Groningen untuk masuk ke dalam permainan.

Di pertengahan babak pertama, skor menjadi 2-0 dari titik penalti. Setelah umpan panjang indah dari Timon Wellenreuther, Bos dijatuhkan oleh Etienne Vaessen, dan Ueda mengeksekusi penalti dengan sempurna. Pemain asal Jepang itu memperkuat upayanya dalam perburuan gelar top skor.

Setelah jeda, Feyenoord tetap menguasai permainan, meski Ueda mendapat peluang emas yang sayangnya gagal dimanfaatkannya. Groningen memang berusaha, namun nyaris tak menciptakan peluang berarti. Pertandingan berjalan datar dalam waktu lama tanpa keunggulan tim asal Rotterdam terancam.

Pada menit ke-66, Ueda memastikan kemenangan timnya. Penyerang tersebut menerima bola di area penalti dan dengan tenang mengarahkannya ke sudut jauh: 3-0. Gol tersebut menjadi gol keduanya pada pertandingan tersebut dan gol ke-25-nya musim ini di Eredivisie.

Di fase akhir, terjadi beberapa pergantian pemain dan momen istimewa bagi tim tuan rumah. Pada menit ke-84, Grootfaam melakukan debutnya, menjadikan talenta muda berusia 16 tahun dan 41 hari ini sebagai debutan termuda sepanjang sejarah Feyenoord. Ia mengambil alih rekor dari Antoni Milambo.

Pertandingan ini masih diwarnai sedikit noda bagi Feyenoord di fase akhir. FC Groningen memperkecil ketertinggalan menjadi 3-1 setelah Dies Janse mengejar dengan agresif dan merebut bola dari Targhalline, yang sedikit tersenggol dan mengklaim pelanggaran. Wasit Danny Makkelie membiarkan permainan berlanjut, setelah itu Janse mengoper bola ke Thom van Bergen, yang dengan mudah mencetak gol. VAR Rob Dieperink memutuskan untuk tidak campur tangan, sehingga gol kontroversial tersebut tetap sah. Kemenangan Feyenoord tidak terancam.







