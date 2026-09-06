Feyenoord menyentuh titik sensitif Ittihad Club: "Mereka menganggap itu sebagai penghinaan"

Kenneth Perez menilai Ittihad Club menganggap permintaan Feyenoord soal jaminan bank sebagai sebuah penghinaan, seperti yang ia katakan di Dit Was Het Weekend di ESPN. Pada Minggu, Anis Hadj Moussa sempat tampak akan pindah ke klub Arab Saudi tersebut, tetapi pada akhirnya kesepakatan tidak bisa dicapai, meski semua sinyal tampak mengarah ke sana.

Jaminan bank yang diminta pada akhirnya tidak kunjung datang, sehingga winger tersebut tampaknya akan tetap bertahan di Feyenoord pada periode transfer ini. "Menurut saya, Ittihad menganggap itu sebagai penghinaan," kata Perez.

"Kalau Anda meminta klub Arab Saudi, yang dimiliki negara, untuk memberikan jaminan bank karena kalau tidak Anda takut mereka tidak bisa membayar Anda, maka mereka akan berpikir: ‘maaf, apa?’", tambah pria Denmark itu.

Milan van Dongen kemudian menjelaskan kapan jaminan bank biasanya diminta. "Ketika ada keraguan apakah sebuah klub misalnya akan kolaps atau mengalami masalah keuangan yang begitu aneh sehingga Anda meragukan apakah mereka benar-benar bisa membayar."

Sebelumnya, Ajax pernah berbisnis dengan Ittihad Club terkait transfer Steven Bergwijn. Menurut Perez, klub Rotterdam itu seharusnya bisa berkonsultasi dengan Ajax untuk mengetahui apakah klub top Arab Saudi tersebut dapat dipercaya dalam hal pembayaran.

Biaya transfer besar sering kali dibayarkan dalam beberapa termin. Demikian pula, sekitar empat puluh juta euro yang terkait dengan Hadj Moussa juga tidak akan dibayarkan sekaligus. "Tentu saja Anda baru menyerahkan lisensi pemain ketika Anda sudah menerima bagian pertama. Lalu Anda bisa menelepon klub-klub lain dan bertanya: ‘hei, seberapa bisa dipercaya mereka?’"

"Dan kalau mereka bilang semuanya sangat bagus, ya Anda tetap bisa berbisnis, kan?", ujar mantan pesepakbola itu. "Tapi seberapa besar sebenarnya Feyenoord menginginkan transfer ini?", tanya Kees Kwakman. "Saya bisa memahaminya dari sisi olahraga." Van Dongen dan Perez kemudian tidak memahami bahwa klub Rotterdam itu akan melewatkan tawaran dengan nominal sebesar itu.

"Mereka baru saja melepas striker mereka (Ayase Ueda, red.). Jadi saya paham dari sudut pandang olahraga kalau Anda berpikir: ‘ini memang menyakitkan’. Tetapi uang sebanyak itu... Hampir mustahil untuk dilewatkan," pungkas Kwakman.