Feyenoord menorehkan sejarah dan menghadirkan kekalahan terbesar sepanjang masa bagi PEC Zwolle

Feyenoord meraih kemenangan dengan skor telak atas PEC Zwolle pada Minggu siang. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst tampil sepenuhnya dominan di Stadion MAC3PARK dan menang telak 0-7, sehingga klub Rotterdam itu bangkit dengan meyakinkan dari kekalahan menyakitkan 5-1 melawan FC Barcelona di Liga Champions. Bagi PEC Zwolle, ini adalah kekalahan terbesar dalam sejarah klub.

Klub Rotterdam itu memulai laga tanpa dukungan suporter tandang yang ikut bepergian, setelah klub memutuskan sendiri untuk mengosongkan sektor tandang selama dua pertandingan akibat insiden kembang api saat melawan Cambuur. Di bawah pengawasan mantan pelatih Feyenoord dan eks pemain PEC, Arne Slot, Feyenoord memulai laga dengan kuat: Givairo Read dua kali membentur tiang dalam enam menit pertama dan Luciano Valente melepaskan tembakan tipis ke samping gawang.

Pada menit ke-10, Nacho Ferri sempat mengira dirinya mencetak gol pembuka lewat umpan silang Mika Mármol, tetapi VAR mendapati bek asal Spanyol itu membawa bola dengan lengannya. Delapan menit kemudian, Feyenoord akhirnya unggul ketika tembakan Ferri masuk via Simon Graves dan gol itu dicatat sebagai gol bunuh diri bek PEC tersebut.

Ferri tidak perlu menunggu lama untuk gol resmi pertamanya. Anis Hadj Moussa melepas Read pada menit ke-23, lalu sang bek kanan mengirim umpan datar dan Ferri dengan tenang menyarangkan bola untuk mengubah skor menjadi 0-2. Setelah itu, Feyenoord sepenuhnya mengendalikan PEC dan setelah lebih dari setengah jam menguasai sekitar tiga perempat penguasaan bola.

Pada menit ke-40, pertandingan pada praktiknya sudah diputuskan. Read dan Hadj Moussa kembali bekerja sama dengan sangat baik di sisi kanan, lalu Gjivai Zechiël melepaskan tembakan 0-3 ke tiang dekat dan mencetak gol kelimanya musim ini. Dari tribune tuan rumah kemudian terdengar keras seruan "malu sekali", teriakan yang juga masih beberapa kali terdengar setelah turun minum.

Pelatih PEC, Van der Vegt, melakukan tiga pergantian pemain saat jeda, tetapi empat menit setelah babak kedua dimulai, gol kembali tercipta. Setelah intervensi Nick Viergever, bola jatuh ke kaki Ferri, yang melepaskan tembakan keras untuk menjadikan skor 0-4. Baru pada menit ke-58 kiper Feyenoord Timon Ernst harus melakukan penyelamatan serius untuk pertama kalinya.

Setelah itu Feyenoord tetap tanpa ampun. Pada menit ke-63, Hadj Moussa memulai serangan sendiri, menerima kembali bola dari Valente dan melepaskan tembakan indah ke pojok kanan atas untuk menjadikan skor 0-5, sebelum pemain pengganti Jivayno Zinhagel enam menit kemudian mencetak gol 0-6 berkat assist Read dan merayakan gol profesional pertamanya.

Bahkan setelah itu Feyenoord tidak berhenti. Pada menit ke-77, Hadj Moussa bergerak dari kanan ke tengah, melakukan dribel yang sangat panjang dan melepaskan tembakan dari jarak sekitar 15 meter untuk membuat skor menjadi 0-7, gol keduanya pada sore itu. Pemain pengganti Sem Steijn pada fase akhir laga nyaris membuat skor 0-8 untuk Feyenoord, tetapi Graves menyapu bola itu di garis gawang.

Berkat kemenangan besar ini, Feyenoord untuk sementara naik ke posisi kedua di Eredivisie VriendenLoterij, sementara PEC turun ke peringkat ke-16.