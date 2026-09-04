Anis Hadj Moussa tidak akan pindah ke Ittihad Club pada musim panas ini. De Telegraaf melaporkan bahwa Feyenoord telah menolak tawaran 37,5 juta euro dari klub Saudi tersebut. Ittihad Club kini mengalihkan perhatiannya kepada penyerang PSV, Esmir Bajraktarevic.

Dengan menolak 37,5 juta euro, Feyenoord melewatkan peluang untuk mencatatkan transfer rekor. Hadj Moussa sendiri sangat ingin pindah ke Ittihad Club, di mana ia bisa memperoleh lebih dari 50 juta euro dalam lima tahun.

Namun, Feyenoord telah memutuskan untuk mempertahankan penyerang bintangnya. Direktur teknik Dévy Rigaux pada Kamis mengindikasikan bahwa ia tidak bisa mendatangkan banyak penguatan karena terlebih dahulu harus dilakukan perampingan.

Karena itu, Feyenoord menghadapi dilema ketika Ittihad kembali datang, setelah tawaran pertama sekitar 30 juta euro sebelumnya juga sudah ditolak. Klub tersebut memutuskan untuk memilih aspek olahraga di atas pertimbangan finansial.

Keputusan Feyenoord ini menjadi kabar baik bagi PSV, yang terbuka untuk menjual Bajraktarevic. Dengan kehadiran Sami Ouaissa, Dennis Man, dan Ivan Perisic, hanya ada sedikit prospek menit bermain bagi penyerang sayap kanan asal Bosnia itu.

Menurut De Telegraaf , Ittihad Club siap membayar 'biaya transfer besar' untuk Bajraktarevic yang berusia 21 tahun, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Philips Stadion dan memiliki nilai pasar delapan juta euro. Masih belum jelas berapa yang bersedia dibayarkan Ittihad Club untuknya.

Bajraktarevic datang pada awal 2025 dengan nilai sekitar tiga juta euro dari New England Revolution dan hingga saat ini telah memainkan 43 pertandingan untuk PSV. Dalam periode itu, ia mencetak tujuh gol dan lima assist.