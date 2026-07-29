Leo Sauer resmi meninggalkan Feyenoord untuk bergabung dengan VfB Stuttgart, demikian diumumkan klub Rotterdam itu melalui kanal resmi mereka. Pemain Slovakia berusia 20 tahun itu menghasilkan pemasukan tetap sebesar €15 juta, yang masih bisa meningkat menjadi €17 juta melalui bonus.

"Saya sangat berterima kasih kepada Feyenoord," kata Sauer saat berpamitan melalui kanal resmi klub. "Berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya sejak usia yang sangat muda dan kepada orang-orang yang telah membantu saya di sini dengan segala cara untuk terus berkembang."

Pada 2022, Sauer tiba di Feyenoord pada usia 16 tahun, sebelum lebih dari setahun kemudian melakoni debutnya di tim utama. Musim lalu, selain sempat mengalami beberapa periode cedera, ia merupakan pilihan utama di starting XI Robin van Persie, tetapi kontraknya yang berlaku hingga 2028 kini jelas tidak akan ia tuntaskan.

"Dari Academy hingga tim utama, saya telah melihat betapa hebatnya klub ini dan di sini saya mendapat kesempatan untuk meletakkan fondasi menuju karier yang semoga indah di Eropa. Itu adalah sesuatu yang akan selalu saya kenang," lanjut Sauer.

"Saya mengenakan seragam ini dengan bangga dan terutama berharap para suporter, yang selalu membuat saya merasa sangat dicintai, bisa merelakan langkah ini. Semoga kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti, mungkin bahkan sudah di Liga Champions musim depan."

Sama seperti Feyenoord, Stuttgart juga lolos ke Liga Champions pada musim lalu. Die Schwaben, yang sudah bertahun-tahun tampil sangat baik di bawah asuhan Sebastian Hoeness, mengakhiri musim lalu sebagai peringkat keempat di Jerman.

Sauer total 44 kali mengenakan seragam Feyenoord. Di tengah periode itu, pemain yang sudah 11 kali membela tim nasional Slovakia itu juga sempat dipinjamkan ke NAC Breda. Kini, petualangan baru menantinya di Bundesliga.