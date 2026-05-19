Feyenoord mengucapkan selamat tinggal kepada pemain yang berhasil membuat kesan mendalam dalam waktu singkat

Thomas Beelen diperkirakan belum akan pulih sepenuhnya saat menjalani persiapan untuk musim depan bersama Feyenoord, demikian ditulis pengamat klub Mikos Gouka pada Selasa atas nama Algemeen Dagblad. Jurnalis tersebut juga melaporkan bahwa pemain pinjaman Malcolm Jeng kemungkinan besar akan hengkang dari De Kuip.

Gouka telah menulis artikel mendalam mengenai pemain mana saja yang akan tetap bermain untuk Feyenoord musim depan dan pemain mana saja yang kemungkinan akan hengkang.

Di posisi penjaga gawang, kapten Timon Wellenreuther dan penjaga gawang ketiga Liam Bossin tampaknya akan tetap bertahan. Steven Benda memiliki kontrak yang akan berakhir dan kemungkinan akan meninggalkan Feyenoord.

Di lini belakang, sinyal hijau diberikan untuk perpanjangan masa tinggal Mats Deijl, Anel Ahmedhodzic, Tsuyoshi Watanabe, Thomas Beelen, Jeremiah St. Juste, Thijs Kraaijeveld, Jordan Bos, dan Gijs Smal.

Namun, ada kabar buruk mengenai Beelen. “Bek berusia 24 tahun ini belum sepenuhnya fit untuk bergabung dengan skuad selama masa persiapan.” Beelen mengalami patah tulang pada 19 Juli 2025 dan akhirnya akan absen lebih dari setahun.

Sementara Deijl diperbolehkan bertahan, kepergian Jordan Lotomba dan Bart Nieuwkoop masih bisa dibicarakan. Kontrak mereka berakhir pada 2027. Selain itu, Feyenoord berharap dapat menjual Givairo Read dengan harga puluhan juta euro, sementara idola publik Gernot Trauner akan pamit setelah lima tahun.

Terakhir, ada kabar tentang Jeng, yang meninggalkan kesan luar biasa saat melawan Braga dan FC Groningen namun kemudian mengalami cedera parah. “Pemain Swedia ini dipinjam dari Stade Reims dan pada prinsipnya akan kembali ke Prancis. Setelah cedera panjang, ia tidak tahu di mana posisinya dalam hierarki tim saat kembali fit.” Feyenoord memiliki opsi pembelian, namun tampaknya tidak akan mengaktifkannya.