'Feyenoord mengidentifikasi Sabil Hansen sebagai calon pengganti pemain andalan'

Feyenoord terus memantau dengan cermat perkembangan seputar Sabil Hansen (20), demikian dilaporkan media Denmark Tipsbladet. Bek sayap berbakat dari Randers FC ini masuk dalam radar sebagai calon pengganti Givairo Read.

Klub asal Rotterdam ini memperhitungkan kemungkinan hengkangnya Read, yang tahun ini dikaitkan dengan klub-klub raksasa Eropa seperti Bayern München dan Manchester City.

Jika Read hengkang, Hansen berpotensi menggantikannya di De Kuip. Pemain timnas junior Denmark ini dikenal sebagai talenta besar di negaranya.

Kontrak Hansen di Randers masih berlaku hingga pertengahan 2027. Direktur olahraga Søren Pedersen harus menjualnya agar masih mendapatkan keuntungan dari kepergiannya.

Sejauh ini, Hansen telah tampil dalam lima puluh pertandingan resmi bersama Randers, di mana ia mencetak satu gol dan memberikan dua assist.

Menurut Transfermarkt, bek kanan muda ini hanya bernilai 600.000 euro. Sementara itu, Read dinilai mencapai 25 juta euro.

Feyenoord dan Randers belum memulai negosiasi. Dengan Read, Bart Nieuwkoop, Mats Deijl, dan Jordan Lotomba, Giovanni van Bronckhorst untuk saat ini memiliki cukup banyak bek kanan di skuadnya.