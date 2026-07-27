Feyenoord melihat Davis Opoku sebagai pengganti ideal untuk Givairo Read, seperti dilaporkan jurnalis tepercaya Sascha Tavolieri. Bek kanan OH Leuven itu sangat diminati di Rotterdam.

Opoku tanpa diragukan lagi merupakan nama yang datang dari kersvers direktur teknik Dévy Rigaux. Pengganti Dennis te Kloese itu sebelumnya bekerja di Club Brugge dan mengenal pasar Belgia dengan baik.

Opoku baru berusia delapan belas tahun, tetapi musim lalu sudah bermain enam belas kali untuk tim utama Leuven. Dalam penampilannya itu, bek kanan tersebut mencatatkan satu assist.

Selain itu, pemain internasional junior Belgia tersebut lebih banyak memainkan laga-laganya bersama Jong Leuven, yang berkompetisi di level ketiga negara itu.

Menurut Transfermarkt, Opoku bernilai 800.000 euro. Ia memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 di Leuven, klub yang sudah ia bela sejak usia tujuh tahun.

Feyenoord melihat Opoku sebagai pengganti ideal bagi Read, yang kerap dikaitkan dengan transfer ke Nottingham Forest. Klub Inggris itu mengajukan tawaran yang lebih baik kepada Feyenoord pada akhir pekan lalu.