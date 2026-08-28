Tampaknya Feyenoord akan melepas dua pemain yang tak dibutuhkan sebelum bursa transfer ditutup. Menurut Feyenoord Transfermarkt, klub sedang bernegosiasi mengenai penjualan Neraysho Kasanwirjo dan Casper Tengstedt. Menurut Voetbal International, klub Rotterdam itu bahkan sudah mencapai kesepakatan prinsip terkait penjualan Kasanwirjo.

Kasanwirjo bisa kembali ke Norwegia, tempat ia sempat bermain untuk Molde FK pada paruh pertama musim lalu. Klub tersebut memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian dalam kontrak peminjamannya, tetapi peserta Conference League, SK Brann, tertarik untuk mendatangkannya.

Kasanwirjo yang berusia 24 tahun masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027 di De Kuip, tempat ia tidak memiliki masa depan. Feyenoord berharap masih bisa mendapatkan biaya transfer untuk pemain asal Amsterdam itu dalam beberapa hari ke depan. Kasanwirjo memiliki nilai pasar 1,5 juta euro.

Kasanwirjo didatangkan dari FC Groningen pada 2023, tetapi pada akhirnya hanya memainkan sembilan pertandingan resmi di tim utama Feyenoord. Pemain berkaki kanan itu selain sempat bermain untuk Molde, juga pernah dipinjamkan ke Rapid Wien, Rangers FC, dan Fortuna Sittard.

Tengstedt didatangkan musim panas tahun lalu dengan nilai sekitar enam juta euro dari Benfica dan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029. Namun, tampaknya pemain Denmark berusia 26 tahun itu akan meninggalkan Rotterdam hanya setelah satu tahun.

Penyerang yang mencetak 5 gol dalam 23 pertandingan untuk Feyenoord itu mendapat minat konkret dari Toulouse, dan ketertarikan tersebut bersifat timbal balik. Klub Prancis itu berencana mengajukan tawaran di De Kuip pada Jumat.

Tengstedt tidak masuk dalam rencana Giovanni van Bronckhorst. Sang pelatih sudah memiliki Ayase Ueda sebagai penyerang utama yang jelas, tetapi bahkan di belakangnya pun Tengstedt kalah dalam persaingan. Shaqueel van Persie dan rekrutan baru Nacho Ferri berada lebih tinggi dalam urutan pilihan.