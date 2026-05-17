Feyenoord mengakhiri musim Eredivisie dengan kemenangan berkat dua gol dari Anis Hadj Moussa

Feyenoord menutup musim Eredivisie dengan kepala tegak. Dalam laga tandang melawan PEC Zwolle yang sebenarnya sudah tak lagi menentukan, tim asuhan Robin van Persie justru berhasil menang 0-2. Anis Hadj Moussa menjadi pencetak kedua gol tersebut.

Di Feyenoord, Raheem Sterling kembali menjadi starter untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan. Casper Tengstedt juga turun sebagai starter di Zwolle, menggantikan Ayase Ueda yang absen. Selain itu, Shaqueel van Persie kembali masuk dalam skuad pertandingan.

Di babak pertama, tim asal Rotterdam itu sedikit lebih unggul, meski kedua gawang sama-sama beberapa kali terancam. Peluang terbesar ada di tangan Koen Kostons, namun saat berhadapan satu lawan satu dengan Timon Wellenreuther, penyerang PEC itu gagal mencetak gol.

Di sisi lain, Tengstedt menjadi pemain paling berbahaya, namun ia pun dua kali gagal mencetak gol. Kiper PEC, Duke Verduin, terbukti menjadi penghalang utama.

Di babak kedua, pertandingan berjalan agak lambat, namun pada akhirnya Feyenoord tetap berhasil meraih kemenangan. Setelah beberapa peluang terbuang oleh Sterling dan Hadj Moussa, gol akhirnya tercipta pada menit ke-79. Hadj Moussa menunjukkan kontrol bola yang apik dan aksi individu yang cemerlang, mengubah skor menjadi 0-1.

Lima menit sebelum pertandingan berakhir, Hadj Moussa memastikan kemenangan dengan gol 0-2. Dengan demikian, Feyenoord mengakhiri musim dengan total 65 poin, cukup untuk menempati posisi kedua.