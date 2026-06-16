Feyenoord mengajukan tawaran pertama untuk calon pengganti Ayase Ueda

Feyenoord telah secara resmi mengajukan tawaran kepada KVC Westerlo untuk Nacho Ferri, demikian dilaporkan FR12. Penyerang asal Spanyol berusia 21 tahun itu diharapkan menjadi pengganti Ayase Ueda.

Pemain asal Jepang tersebut tampaknya akan melakukan transfer besar musim panas ini. Dengan 25 gol, Ueda menjadi pencetak gol terbanyak Eredivisie musim lalu, sehingga ia menjadi incaran beberapa klub dari luar negeri.

Oleh karena itu, direktur teknis baru Dévy Rigaux sedang mencari penyerang baru. Untuk itu, ia langsung memanfaatkan jaringan kontaknya di Belgia, setelah sebelumnya pada awal pekan ini berhasil mendatangkan gelandang Charles Vanhoutte ke De Kuip. Namun, konfirmasi resmi mengenai hal tersebut masih belum ada.

Ferri sudah cukup lama masuk dalam daftar incaran di Rotterdam, namun kini negosiasi telah benar-benar dimulai. Besarnya tawaran awal dari Feyenoord belum diketahui. Transfermarkt memperkirakan nilai pasar Ferri sebesar enam juta euro.

Awal pekan ini, FR12 telah melaporkan bahwa Ferri bersikap positif terhadap kepindahannya ke Feyenoord. Menurut media tersebut, partisipasi Feyenoord di Liga Champions dapat dianggap sebagai nilai jual yang penting dalam hal ini.

Ferri adalah penyerang tengah dengan tinggi 192 sentimeter yang pernah meniti karier di akademi muda Montaverner, FC Ontinyent, dan UD Alzira, sebelum direkrut oleh Eintracht Frankfurt pada tahun 2021. Dari Jerman, Ferri pindah ke Belgia, di mana ia kini menjadi pemain andalan di Westerlo. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak sebelas gol liga pada musim lalu.

Namun, transfer tersebut diperkirakan masih jauh dari terwujud. “Westerlo memiliki pemilik asal Turki yang ambisius dan dikenal sebagai mitra negosiasi yang sulit. Selain itu, Ferri masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029, sehingga klub Belgia tersebut berada dalam posisi yang kuat,” tulis Feyenoord Transfermarkt pekan lalu.