Feyenoord menetapkan harga jual tertinggi sebesar 10 juta euro untuk pemain ini

Feyenoord tidak akan membiarkan Gjivai Zechiël hengkang begitu saja pada bursa transfer musim panas ini. Jurnalis Mounir Boualin mengungkapkan dalam sebuah liputan video berapa harga jual minimum untuk gelandang yang dipinjamkan ke FC Utrecht musim lalu.

''Kembali ke Zechiël,'' demikian Boualin membuka liputannya tentang pemain muda Feyenoord tersebut. ''Jika itu tidak berhasil, dan ada klub yang sangat menginginkannya, maka Feyenoord akan meminta biaya antara delapan hingga sepuluh juta euro. Itu yang saya dengar dari sumber-sumber saya.''

Boualin tahu bahwa hubungan antara Robin van Persie dan Zechiël tidaklah optimal. Gelandang tersebut sering bersikap menentang, yang juga diakui olehnya sendiri. Zechiël kemudian membicarakan hal itu dengan pelatih Feyenoord dan bahkan meminta maaf.

Selama masa baktinya di Feyenoord U-19, Zechiël terutama kesulitan dengan perannya, karena ia juga sering bergabung dengan tim utama. ''Saya sering membuat masalah dan itu tidak menyenangkan. Saya rasa itu sama sekali bukan masalah pribadi, tapi itu bagian dari pertumbuhan mental. Saya juga belajar dari situ. Van Persie menegur saya soal itu, sekitar tiga kali. Saya tidak bisa mengendalikannya,'' demikian ia mengatakan dalam wawancara dengan NOS pada Desember lalu.

Pemain berusia 22 tahun asal Rotterdam ini menjalani musim yang kuat sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Zechiël menjadi andalan di Vriendenloterij Eredivisie, Eurojackpot KNVB Beker, dan Liga Europa, serta menutup musim dengan 50 pertandingan di bawah namanya.

Zechiël, yang sebelumnya dipinjamkan ke Sparta Rotterdam, akan mendapat kesempatan yang adil dalam persiapan musim baru. Hal ini ditekankan oleh Van Persie beberapa minggu lalu. "Semua orang sepakat bahwa dia telah tampil baik. Dia akan mendapat kesempatan lagi."

Gelandang berbakat ini memiliki kontrak berlanjut di Feyenoord hingga pertengahan 2028. Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya saat ini sebesar sepuluh juta euro.