Feyenoord menerima tawaran yang ditingkatkan dari Ittihad Club untuk Anis Hadj Moussa yang absen

Ittihad Club tidak menyerah dalam perburuan Anis Hadj Moussa. De Telegraaf melaporkan bahwa klub Arab Saudi itu pada Sabtu ini kembali datang ke Feyenoord dengan tawaran yang ditingkatkan. Klub Rotterdam itu sebelumnya pada pekan ini menolak tawaran 37,5 juta euro.

Dibandingkan tawaran sebelumnya, Ittihad Club mengajukan 'beberapa juta lebih' kepada Feyenoord, yang akan menghadapi NEC pada pukul 16.30. Hadj Moussa tidak akan terlibat. Pemain Aljazair itu terlambat untuk keberangkatan bus tim dan kemudian pulang ke rumah.

Masih menjadi pertanyaan apakah Feyenoord juga akan menolak tawaran yang mendekati empat puluh juta euro. Jika klub itu pada akhirnya luluh, transfer rekor bagaimanapun akan menjadi kenyataan. Rekor saat ini dipegang oleh Mats Wieffer dan Santiago Gimenez (keduanya 32 juta euro tetap).

Ittihad Club menyiapkan pemain PSV Esmir Bajraktarevic sebagai opsi cadangan jika negosiasi dengan Feyenoord tidak membuahkan hasil. PSV mengetahui adanya minat tersebut, tetapi masih menunggu.

Di Eindhoven, mereka berharap Ittihad melanjutkan langkah untuk Bajraktarevic, yang di Eindhoven memiliki sedikit prospek untuk menit bermain karena kehadiran Ivan Perisic, Sami Ouaissa, dan Dennis Man.

Menurut Eindhovens Dagblad , PSV memasang banderol biaya transfer sepuluh hingga lima belas juta euro. Peserta Piala Dunia asal Bosnia itu terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Philips Stadion.

Bagaimanapun, Ittihad Club harus bergerak cepat. Bursa transfer di Arab Saudi ditutup pada Minggu.



