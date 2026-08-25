Lille OSC tampaknya tidak menyerah dalam perburuan Gjivai Zechiël. Klub Prancis itu sebelumnya sudah mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro untuk gelandang Feyenoord tersebut, tetapi kini kembali datang dengan dana yang lebih besar.

Hal itu berkaitan erat dengan penjualan rekor Ayoub Bouaddi ke Manchester City. Talenta top berusia delapan belas tahun itu memberikan Lille pemasukan berupa biaya transfer tetap sebesar 95 juta euro, sehingga klub papan atas kedua Prancis tersebut kini diduga bisa melangkah sangat jauh untuk Zechiël.

“Ada minat konkret dari Lille. Itu sebenarnya sudah ada, tetapi sekarang mereka telah menjual seorang pemain dengan nilai sekitar seratus juta dan kini mereka semakin gencar mengetuk pintu,” jelas Dennis Kranenburg di Rijnmond Sport.

Menurut pengamat klub tersebut, direktur teknik Dévy Rigaux telah menerima tawaran yang dinaikkan secara signifikan. “Nilai pasar Zechiël di Transfermarkt masih berada di angka sepuluh juta euro. Dan saya memahami bahwa sekarang ada tawaran sebesar tujuh belas juta, termasuk bonus.”

Apakah jumlah itu cukup untuk meyakinkan Feyenoord agar menjualnya masih patut diragukan. Pimpinan klub kini melihat Zechiël sebagai pemain kunci untuk musim depan, dan lebih memilih mempertahankannya.

“Pertanyaannya adalah apakah Feyenoord memilih untuk tidak melepas seorang pemain penentu dan mungkin bahkan pemain terbaik saat ini demi kepentingan olahraga,” kata Kranenburg. “Atau apakah akan datang angka yang memang tidak bisa mereka tolak.”

Dalam upaya mengikat Zechiël di Feyenoord, kontraknya yang akan habis pada 2028 harus diperpanjang. “Pertanyaannya hanya apakah mereka bisa bersaing dengan gaji yang ditawarkan, misalnya, di Lille,” tutup Kranenburg.