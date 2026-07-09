Feyenoord menerima tawaran sebesar 25 juta euro untuk Givairo Read

Nottingham Forest bersedia membayar 25 juta euro untuk Givairo Read, demikian dilaporkan oleh Feyenoord Transfermarkt—yang biasanya memiliki informasi terpercaya—pada Kamis pagi. Namun, pihak klub asal Rotterdam itu meminta harga yang jauh lebih tinggi.

Feyenoord akan langsung menolak tawaran sebesar 25 juta euro untuk Read ini. Kemungkinan besar Nottingham akan mengajukan tawaran baru.

Read telah lama dipantau oleh berbagai klub top luar negeri. Di antaranya, Bayern München dan Manchester City dikabarkan tertarik padanya.

Read yang berusia 20 tahun terikat kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2029, sehingga Feyenoord memiliki posisi tawar yang kuat dalam pembicaraan dengan Nottingham.

Nilai transfer Read diperkirakan oleh Transfermarkt sebesar 25 juta euro. Bek sayap berbakat ini saat ini telah tampil dalam 54 pertandingan bersama tim utama Feyenoord.

Akhir pekan lalu, dalam wawancara dengan Voetbal International, Read menyatakan bahwa kemungkinan untuk tetap bertahan lebih lama di Feyenoord tidak dapat dikesampingkan.

“Saya belum pernah menjadi juara bersama Feyenoord, itu benar-benar sebuah tujuan. Kami akan berjuang untuk itu musim ini, jika semuanya berjalan sesuai rencana,” kata bek kanan tersebut.