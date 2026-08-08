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Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Feyenoord menerima tawaran puluhan juta euro untuk top skor Ayase Ueda

Transfers
Feyenoord
Fenerbahce
A. Ueda

Feyenoord telah menerima tawaran besar untuk Ayase Ueda, lapor TRT dan Feyenoord Transfermarkt. Fenerbahce ingin merekrut sang striker dan bersedia membayar 'lebih dari dua puluh juta euro' untuk itu.

Ueda masih terikat kontrak hingga pertengahan 2028 di Feyenoord, tetapi terbuka untuk hengkang. Pemain Jepang itu telah dijanjikan peran penting di Istanbul.

Fenerbahce juga sedang berupaya mengontrak Romelu Lukaku, tetapi kemungkinan kedatangan pemain Belgia itu tidak berkaitan dengan minat terhadap Ueda. Pemain Feyenoord itu mengetahui minat terhadap Lukaku, tetapi tetap ingin mengambil langkah tersebut.

Belum diketahui secara pasti berapa harga yang diminta Feyenoord untuk Ueda. Ueda didatangkan pada 2023 dari Cercle Brugge dan setelah sempat menjadi pelapis Santiago Gimenez, musim lalu ia menjadi striker utama tetap.

Ueda, yang menelan biaya sembilan juta euro bagi klub Rotterdam itu, terutama membayar kepercayaan tersebut pada musim lalu. Penyerang haus gol berusia 27 tahun itu mencetak tidak kurang dari 25 gol Eredivisie dan dengan itu menjadi top skor.

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Pada musim-musim sebelumnya, ketika ia terutama berstatus sebagai pemain cadangan, Ueda masing-masing mencetak lima dan sembilan gol. Sebelumnya pada hari yang sama sempat terungkap bahwa belum ada tawaran yang masuk untuk Ueda, tetapi kini situasinya telah berubah.

Masih menjadi pertanyaan juga apakah Anis Hadj Moussa akan bertahan di Feyenoord. Pemain Aljazair itu, yang memiliki kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2030, masuk radar banyak klub. Bursa transfer di Belanda ditutup pada 2 September pukul 23.59. Di Turki, bursa masih dibuka hingga 4 September pukul 23.59.

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