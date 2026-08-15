Feyenoord menerima tawaran dan bisa melepas pembelian gagal bernilai jutaan euro

Hajduk Split secara resmi telah menghubungi Feyenoord untuk Neraysho Kasanwirjo, demikian dilaporkan Feyenoord Transfermarkt. Klub Kroasia itu memiliki minat konkret terhadap bek berusia 24 tahun tersebut dan kini sudah mengajukan tawaran ke De Kuip.

Feyenoord terbuka untuk melepas Kasanwirjo dan mengutamakan transfer permanen.

Kasanwirjo baru-baru ini kembali ke Feyenoord setelah masa peminjamannya di Fortuna Sittard. Sebelumnya, ia juga sempat dipinjamkan oleh klub Rotterdam tersebut. Bek itu pernah bermain dengan status pinjaman untuk Rapid Wien, Rangers FC, dan Molde FK.

Feyenoord merekrut Kasanwirjo pada Januari 2023 dengan nilai dua juta euro dari FC Groningen. Sejak kedatangannya di Rotterdam, ia belum mampu menembus tim utama di De Kuip. Kontraknya di De Kuip masih berlaku hingga musim panas 2027.

Kasanwirjo yang lahir di Amsterdam itu berposisi asli sebagai bek tengah, tetapi juga bisa dimainkan sebagai bek kanan dan bek kiri. Bek berkaki kanan itu memiliki tinggi 1,85 meter dan telah mencatatkan 13 penampilan untuk Belanda U-21.

Transfermarkt memperkirakan nilai pasar Kasanwirjo saat ini berada di angka 1,5 juta euro.