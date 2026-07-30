AS Roma berupaya sekuat tenaga untuk merekrut Givairo Read, demikian dilaporkan Voetbal International. Klub raksasa Italia itu pada Rabu larut malam mengajukan tawaran besar kepada Feyenoord dan negosiasi antara kedua klub kini tengah berlangsung intens.

Menurut VI, Roma pada Rabu, sesaat sebelum tengah malam, mengajukan proposal senilai minimal 25 juta euro. Dengan itu, wakil Roma untuk sementara tampak berada di posisi terdepan dalam perburuan bek kanan berusia 20 tahun tersebut.

Tawaran itu memberi Feyenoord alasan yang cukup untuk duduk semeja dengan klub Italia tersebut. Karena itu, delegasi Roma ingin bertolak ke Rotterdam untuk melanjutkan pembicaraan dan merampungkan transfer secepat mungkin.

Read sendiri sudah mencapai kesepakatan personal dengan Roma. Bek kanan itu bisa menandatangani kontrak berdurasi lima musim di ibu kota Italia.

Rencananya, begitu Feyenoord dan Roma mencapai kesepakatan final, Read akan langsung ikut bersama delegasi ke Roma. Klub Serie A itu ingin menuntaskan transfer ini secepat mungkin.

Di belakang layar, Nottingham Forest terus memantau situasi dengan saksama. Klub Premier League itu sebelumnya sudah melihat tiga tawarannya ditolak oleh Feyenoord, tetapi masih bisa saja memutuskan untuk kembali dengan proposal yang lebih baik.

Percobaan baru dari Nottingham Forest bisa berujung pada persaingan langsung dengan Roma untuk mendapatkan tanda tangan Read. Namun untuk saat ini, klub Italia itu tampaknya sedikit lebih unggul berkat tawaran jutaan euro yang baru mereka ajukan.

Selain Roma dan Nottingham Forest, Bayern Munchen, Newcastle United, dan Paris FC juga sebelumnya sudah datang untuk Read atau menanyakan situasinya.