Reiss Nelson absen pada Rabu saat Feyenoord menghadapi FC Barcelona dalam duel Liga Champions. Hal ini dilaporkan pengamat klub Dennis van Eersel dari Rijnmond pada Selasa di X. Feyenoord pada Selasa malam melalui X mengabarkan bahwa Nelson memang tidak ikut ke Spanyol. Jerayno Schalken justru masuk dalam skuad untuk bentrokan Eropa tersebut.

Nelson yang berusia 26 tahun direkrut Feyenoord dengan status bebas transfer pekan lalu. Penyerang sayap itu berstatus tanpa klub setelah hengkang dari Arsenal dan meneken kontrak di De Kuip hingga musim panas 2027.

Giovannni van Bronckhorst pada Jumat mengungkapkan harapan bahwa izin kerja Nelson akan keluar tepat waktu untuk pertemuan melawan Barcelona. Beberapa hari kemudian, ternyata hal itu tidak terjadi.

Izin kerja yang belum diterbitkan juga membuat Nelson absen pada Sabtu dalam laga tandang melawan NEC. Tanpa penyerang sayap asal Inggris tersebut, Feyenoord berhasil menang 1-3 di Nijmegen.

Nelson sebelumnya pernah bermain untuk Feyenoord dengan status pinjaman. Pemain Inggris itu mencatatkan 32 penampilan pada musim 2021/22, dengan empat gol dan tujuh assist dalam rangkaian tersebut.

Anis Hadj Moussa, yang absen melawan NEC, tetap berangkat ke Barcelona dan besar kemungkinan Van Bronckhorst akan memberinya tempat di starting XI. Susunan pemain akan diumumkan pada Rabu.

Feyenoord akan kick-off pada Rabu pukul 18.45 di Barcelona. Laga kandang pertama di fase liga Liga Champions akan berlangsung pada 14 Oktober, saat Como berkunjung ke Rotterdam.

Skuad lengkap Feyenoord

Kiper: Tjark Ernst, Florian Kastenmeier, Liam Bossin

Bek: Tsuyoshi Watanabe, Jeremiah St. Juste, Javi López, Mats Deijl, Thijs Kraaijeveld, Givairo Read, Tijme Wessels, Mika Mármol

Gelandang: Gjivai Zechiël, Luciano Valente, Sem Steijn, Tobias van den Elshout, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte

Penyerang: Gonçalo Borges, Nacho Ferri, Anis Hadj Moussa, Gaoussou Diarra, Shaqueel van Persie, Jerayno Schaken