Feyenoord menemukan bakat besar di luar negeri, namun persaingannya sangat ketat

Dévy Rigaux sedang sibuk menyusun skuad Feyenoord untuk musim mendatang. Jurnalis Mounir Boualin melaporkan pada Rabu bahwa direktur teknis tersebut terutama berfokus pada penguatan lini tengah tim asal Rotterdam tersebut.

Feyenoord sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada Partizan Beograd untuk gelandang berusia 19 tahun, Ognjen Ugresic. Pemain yang telah satu kali membela tim nasional Serbia ini masih terikat kontrak dengan klubnya saat ini selama empat musim lagi dan, menurut Transfermarkt, harganya setidaknya sepuluh juta euro.

Menurut Boualin, Ugresic—yang dianggap sebagai talenta besar di Serbia—kini telah mengetahui ketertarikan dari De Kuip. Kita harus menunggu apakah gelandang muda ini memandang Feyenoord sebagai langkah ideal berikutnya dalam kariernya.

Bagaimanapun, belum pasti apakah Ugresic akan memilih Feyenoord. Di antara klub-klub lain yang juga mengincar pemain ini pada bursa transfer musim panas ini adalah Newcastle United, Torino, dan Eintracht Frankfurt.

Selain itu, Rigaux sedang berupaya mendatangkan Charles Vanhoutte. Feyenoord dan OGC Nice telah mencapai kesepakatan mengenai transfer Charles Vanhoutte, “hanya tinggal beberapa poin dan detail kecil lagi,” demikian dilaporkan surat kabar Belgia Het Laatste Nieuws pekan lalu. Klub asal Rotterdam ini akan mentransfer sekitar enam juta euro ke Prancis Selatan.

Vanhoutte yang berusia 27 tahun akhirnya bermain selama satu musim untuk Nice, yang merekrutnya dari Union Sint-Gillis musim panas tahun lalu dengan nilai sekitar enam juta euro. Vanhoutte berhasil lolos dari degradasi bersama Nice dengan selisih tipis dan kini ingin menghadapi tantangan baru.

Boualin berpendapat bahwa Feyenoord sedang mengantisipasi kemungkinan hengkangnya Hwang In-beom dan Jakub Moder, sesuatu yang baru-baru ini juga dilaporkan oleh surat kabar Algemeen Dagblad. Hwang mencetak gol untuk Korea Selatan di Piala Dunia, sehingga nilai pasarnya tampaknya telah meningkat. Moder diperbolehkan hengkang jika ada tawaran yang menarik.