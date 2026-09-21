Feyenoord mendapat saran soal kiper: 'Bayangkan Feyenoord ini dengan dia di bawah mistar'

Willem van Hanegem dalam kolomnya diAlgemeen Dagbladmenyampaikan penilaiannya terhadap Feyenoord, yang menang 5-0 atas FC Utrecht. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti sejumlah pemain, termasuk kiper Tjark Ernst.

"Feyenoord kembali bermain sangat baik melawan FC Utrecht, yang membuat saya merasa Anthony Correia telah memilih klub yang salah," ujar Van Hanegem. "Sebenarnya tidak ada seorang pun di FC Utrecht yang membuat Anda merasa dia benar-benar bisa bermain sepakbola dengan enak."

De Kromme menunjuk Anis Hadj Moussa sebagai pemain terbaik di lapangan. "Sementara saya akhirnya melihat Oussama Targhalline melakukan apa yang memang harus dia lakukan: yakni menghadirkan tempo dalam permainan." Gelandang Maroko itu pada awal musim masih harus menerima peran sebagai pemain cadangan, tetapi kini tampaknya telah merebut tempat di starting XI.

Luciano Valente tidak dipanggil ke skuad utama pertama pelatih timnas Xavi Hernandez. "Bahwa dia tidak ada di skuad utama pertama timnas Belanda, itu boleh saja kita soroti."

"Begini saja: tidak akan aneh kalau Xavi memulai periode barunya dengan sebuah panggilan untuk Valente, bukan? Dia sudah menunjukkan kemampuannya, sama seperti banyak rekan setimnya," tulis legenda Feyenoord itu.

Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst terlihat lebih bugar dari sebelumnya, menurut Van Hanegem. "Saya merasa menarik bahwa terutama dalam beberapa pekan terakhir mereka memiliki stamina yang jelas lebih baik dibandingkan pada pertandingan-pertandingan awal. Saat itu mereka tampak cepat kelelahan."

Terakhir, ia menyoroti kiper Ernst. "Hanya dia yang belum bisa meyakinkan saya. Coba bayangkan Feyenoord ini dengan Justin Bijlow di bawah mistar? Tetapi Stijn van Gassel dari Excelsior dan Etienne Vaessen dari FC Groningen juga akan sangat cocok di Feyenoord ini," pungkas Van Hanegem.