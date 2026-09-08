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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

Feyenoord mendapat pukulan telak sehari sebelum duel besar Liga Champions melawan FC Barcelona

Barcelona vs Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Champions League

Reiss Nelson absen pada Rabu saat Feyenoord menghadapi FC Barcelona dalam duel Liga Champions. Hal ini dilaporkan pengamat klub Dennis van Eersel dari Rijnmond pada Selasa di X. Namun, Feyenoord masih harus mengonfirmasi kabar tersebut secara resmi.

Nelson yang berusia 26 tahun direkrut Feyenoord dengan status bebas transfer pada pekan lalu. Winger itu tanpa klub setelah hengkang dari Arsenal dan menandatangani kontrak di De Kuip hingga musim panas 2027. 

Giovannni van Bronckhorst pada Jumat lalu mengungkapkan harapannya agar izin kerja untuk Nelson bisa terbit tepat waktu untuk pertemuan dengan Barcelona. Beberapa hari kemudian, ternyata hal itu tidak terjadi.

Izin kerja yang belum terbit itu juga membuat Nelson absen pada laga tandang melawan NEC, Sabtu lalu. Tanpa winger asal Inggris tersebut, Feyenoord mampu menang 1-3 di Nijmegen.

Nelson sebelumnya pernah bermain untuk Feyenoord dengan status pinjaman. Pemain asal Inggris itu mencatatkan 32 penampilan pada musim 2021/22, dengan torehan empat gol dan tujuh assist dalam rangkaian tersebut.

Champions League
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Anis Hadj Moussa, yang absen saat melawan NEC, justru tetap ikut bertolak ke Barcelona dan besar kemungkinan Van Bronckhorst akan memberinya tempat di starting XI. Susunan pemain akan diumumkan pada Rabu.

Feyenoord akan kick-off pada Rabu pukul 18.45 di Barcelona. Laga kandang pertama dalam fase liga Liga Champions akan berlangsung pada 14 Oktober, saat Como berkunjung ke Rotterdam.

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