Feyenoord dijatuhi hukuman berat oleh UEFA atas sejumlah insiden di sekitar pertandingan Liga Champions melawan FC Barcelona. Klub asal Rotterdam itu menerima empat denda terpisah, sementara akibat perilaku rasis mereka juga terancam pembatasan penjualan tiket untuk laga tandang di kompetisi Eropa.

Atas perilaku rasis dalam duel pada 9 September, UEFA menjatuhkan denda sebesar 25.000 euro kepada Feyenoord. Selain itu, badan sepak bola Eropa tersebut menetapkan bahwa klub itu hanya boleh menjual 25 persen lebih sedikit tiket untuk satu laga tandang di kompetisi Eropa.

Dalam kondisi normal, klub tamu pada pertandingan UEFA mendapat alokasi lima persen dari kapasitas stadion, sehingga persentase itu untuk Feyenoord akan turun menjadi 3,75 persen. Hukuman tersebut untuk sementara bersifat bersyarat dan memiliki masa percobaan dua tahun, yang berlaku sejak UEFA menjatuhkan putusan tersebut.

Tak lama setelah pertandingan di Barcelona, muncul rekaman yang sangat buruk dari suporter Feyenoord di tribun tandang. Dalam sebuah video terlihat seorang suporter dari sektor yang ditempati fans tamu melakukan gestur monyet ke arah seorang suporter Barcelona berkulit gelap. Setelah itu, muncul pula rekaman seorang fan Feyenoord kedua yang melakukan gestur yang sama.

Suporter Barcelona, Esia, saat itu membagikan salah satu video tersebut di X dan bereaksi syok atas insiden itu. "Pada 2026 dipanggil monyet karena pertandingan sepak bola, sungguh memalukan," tulisnya dalam bahasa Spanyol.

Selain itu, UEFA juga menjatuhkan denda sebesar 26.375 euro kepada Feyenoord akibat pelemparan benda oleh suporter. Untuk penyampaian pesan yang menurut badan sepak bola Eropa itu tidak pantas dalam sebuah ajang olahraga dan/atau mencemarkan nama baik UEFA, klub Rotterdam tersebut harus membayar lagi 10.000 euro.

Kerusakan yang ditimbulkan di tribun tandang Barcelona juga membuat Feyenoord mendapat sanksi. Untuk hal itu, dendanya sebesar 13.000 euro dan klub harus menghubungi Barcelona dalam waktu tiga puluh hari untuk menyelesaikan kerusakan yang disebabkan oleh suporter Feyenoord.

Secara total, jumlah denda untuk Feyenoord pun mencapai 74.375 euro. Insiden-insiden itu terjadi dalam malam yang juga dramatis secara olahraga bagi klub asal Rotterdam tersebut, yang kalah 5-1 dari Barcelona di Camp Nou.







