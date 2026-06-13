Feyenoord mencapai kesepakatan terkait transfer impian senilai enam juta euro

Feyenoord dan OGC Nice telah mencapai kesepakatan "hampir sepenuhnya" mengenai transfer Charles Vanhoutte, demikian dilaporkan media Belgia Het Laatste Nieuws. Klub asal Rotterdam itu akan mentransfer sekitar enam juta euro ke Prancis Selatan.

Vanhoutte yang berusia 27 tahun akhirnya bermain selama satu musim untuk Nice, yang membelinya dari Union Sint-Gillis musim panas lalu dengan harga sekitar enam juta euro. Vanhoutte berhasil lolos dari degradasi bersama Nice dan kini ingin menghadapi tantangan baru.

Di Feyenoord, gelandang pengatur serangan ini akan bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam kariernya. Di De Kuip, pemain yang pernah sekali membela timnas Belgia ini akan memainkan peran penting sebagai pengatur serangan.

Dengan kedatangan Vanhoutte yang semakin dekat, direktur teknis Dévy Rigaux berhasil mendatangkan rekrutan pertamanya di bursa transfer musim panas ini. Pejabat Belgia tersebut sudah membuat gebrakan tak lama setelah dilantik dengan memecat pelatih Robin van Persie.

Vanhoutte meniti kariernya di akademi muda Cercle Brugge, di mana ia, setelah masa pinjaman di AFC Tubize, akhirnya menembus tim utama. Setelah tiga tahun bermain di tim utama, ia pindah ke Union pada 2023 dengan biaya sekitar 1,3 juta euro.

Di Feyenoord, pihak klub terbuka terhadap kemungkinan kepergian Jakub Moder dan Hwang In-beom, sehingga kedatangan Vanhoutte tidak terlalu mengejutkan. Terutama untuk Hwang, Feyenoord tampaknya dapat memperoleh dana yang cukup besar setelah gol dan assistnya di Piala Dunia melawan Ceko.

Vanhoutte, yang berasal dari Kortrijk, memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Nice, di mana ia tidak dijamin mendapat tempat di starting line-up. Pemain berkaki kanan ini mencatatkan 3.099 menit, terbagi dalam 44 penampilan. Satu-satunya golnya dicetak di Liga Europa melawan Go Ahead Eagles.