Feyenoord telah mencapai kesepakatan dengan KVC Westerlo terkait kedatangan Nacho Ferri. Klub asal Rotterdam ini telah mencapai kesepakatan dengan klub Belgia tersebut mengenai transfer penyerang Spanyol berusia 21 tahun tersebut, yang akan bersaing di De Kuip dan ditargetkan sebagai pengganti Ayase Ueda. Feyenoord memperkirakan bahwa Ueda akan pindah ke klub besar setelah Piala Dunia.

Sebelumnya sudah jelas bahwa Ferri secara pribadi telah mencapai kesepakatan dengan Feyenoord. Kini kedua klub juga telah mencapai kesepakatan, sehingga hanya tinggal menyelesaikan formalitas terakhir sebelum transfer ini dapat diselesaikan secara resmi. Mengenai nilai transfer, belum ada informasi yang diumumkan.

Ferri sesuai dengan profil yang telah ditetapkan Feyenoord terkait kedatangan penyerang baru. Penyerang muda ini memiliki tinggi 1,92 meter, kuat dalam duel udara, dan selalu bersedia bekerja keras. Pemain yang diincar ini mencatatkan persentase 64 persen dari semua pemain di Jupiler Pro League yang terlibat dalam setidaknya 100 duel udara musim lalu.

Westerlo sering menggunakan Ferri sebagai titik tumpu serangan musim lalu, terutama karena kualitas fisiknya. Gaya permainannya yang agresif dalam menekan lawan serta daya lari yang tinggi, menurut Feyenoord, sesuai dengan intensitas yang diinginkan klub untuk musim mendatang.

Pelatih Giovanni van Bronckhorst ingin memberi Ferri kesempatan di Feyenoord untuk terus berkembang sebagai penyerang. Terutama dalam hal penyelesaian akhir, masih banyak ruang untuk peningkatan bagi Ferri, yang menutup musim lalu dengan sebelas gol dalam 37 pertandingan di semua kompetisi.

Ferri baru saja menyelesaikan satu musim bersama Westerlo, yang membelinya dari Eintracht Frankfurt pada 2025 dengan harga satu setengah juta euro. Saat ini, Transfermarkt memperkirakan nilai transfernya mencapai enam juta euro.

Penyerang muda ini menempuh pendidikan di akademi pemuda Montaverner, FC Ontinyent, dan UD Alzira, sebelum direkrut oleh Frankfurt pada tahun 2021. Kedatangannya tampaknya tidak terkait dengan masa depan Ayase Ueda, yang diminati oleh klub-klub dari Liga Premier dan Bundesliga.