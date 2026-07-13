Feyenoord mencapai kesepakatan dan mengucapkan selamat tinggal kepada pemain yang telah tampil dalam 9 pertandingan untuk klub tersebut

Feyenoord untuk sementara waktu melepas Jan Plug, demikian dilaporkan oleh Voetbal International. Bek tersebut akan bermain untuk Excelsior dengan status pinjaman pada musim depan.

Sebelum akhir pekan, FR12 sudah melaporkan bahwa Feyenoord dan Excelsior sedang bernegosiasi mengenai transfer sementara Plug. Pemain kidal tersebut saat itu sudah mencapai kesepakatan dengan Excelsior.

Meskipun beberapa klub telah menunjukkan minat pada pemain Feyenoord tersebut dalam beberapa bulan terakhir, kepindahan ke Excelsior tampaknya yang paling konkret, demikian dilaporkan pada hari Jumat

Plug sempat dipinjamkan ke klub Keuken Kampioen Divisie, FC Dordrecht, pada jeda musim dingin musim lalu dan tampil mengesankan di sana.

Bek berusia 21 tahun ini memiliki kontrak hingga pertengahan 2028 bersama Feyenoord. Sejauh ini, ia telah tampil sembilan kali di tim utama klub tersebut.

Selain Plug, Excelsior juga sangat ingin memperkuat skuadnya dengan meminjam Aymen Sliti, seperti yang diumumkan pada hari Jumat.