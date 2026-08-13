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Javi LopezGetty
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Feyenoord mencapai kesepakatan dan mendatangkan tambahan kekuatan yang diinginkan dari LaLiga

Transfers
Real Sociedad
Feyenoord
J. Lopez

Feyenoord dan Real Sociedad telah mencapai kesepakatan soal Javi López. Bek kiri itu dipinjam dari klub Basque tersebut, yang juga telah menyetujui opsi pembelian.

López yang berusia 24 tahun dan memiliki tinggi 1,83 meter adalah seorang bek kiri, yang terikat kontrak di Real Sociedad hingga pertengahan 2030. Pada musim lalu ia dipinjamkan ke Real Oviedo, tempat ia menjadi pemain inti.

López telah memainkan 38 pertandingan di tim utama Real Sociedad, klub yang mengontraknya sejak 2024. Saat itu klub membayar 6,5 juta euro untuk memboyongnya dari Deportivo Alavés.

Kedatangan López tidak sepenuhnya datang tanpa tanda-tanda. Sejumlah media Spanyol dan Feyenoord Transfermarkt sebelumnya sudah memberitakan adanya minat terhadap pemain berkaki kiri tersebut.

Feyenoord sangat membutuhkan bek kiri baru, karena Jordan Bos dan Gijs Smal sedang cedera. Rekrutan baru Mika Mármol pun karena itu terpaksa mengisi posisi tersebut akhir pekan lalu saat menghadapi Sparta Rotterdam.

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Pelatih Feyenoord Giovanni van Bronckhorst untuk posisi bek kiri juga bisa mengandalkan pemain muda Tijme Wessels. Bek berusia 19 tahun itu juga akan segera memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2029, menurut Voetbal International.

Voetbalzone-redaktur Wessel Antes pada Juli menulis artikel panjang tentang Wessels, yang terutama dipuji karena kualitas permainannya dan memberikan kesan sangat tenang selama pramusim Feyenoord.

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