Feyenoord pada Minggu siang benar-benar menghancurkan FC Utrecht. Tim asuhan Giovanni van Bronckhorst sudah unggul 3-0 saat turun minum di De Kuip dan setelah jeda memperlebar keunggulan menjadi kemenangan meyakinkan 5-0. Gol-gol tersebut dicetak oleh Anis Hadj Moussa (dua), Nacho Ferri, Luciano Valente, dan Gaoussou Diarra.

Van Bronckhorst tidak melihat alasan untuk mengubah susunan starting XI-nya setelah kemenangan 0-7 atas PEC Zwolle dan menurunkan tepat nama-nama yang sama. Selain itu, Shaqueel van Persie dan Gonçalo Borges absen sepenuhnya karena masalah fisik, sehingga Feyenoord memiliki sedikit opsi di lini depan dari bangku cadangan. FC Utrecht memulai laga dengan sebelas pemain yang sama seperti saat menang 1-2 atas Excelsior.

Feyenoord sejak peluit pertama langsung memperjelas bahwa Utrecht akan menghadapi sore yang berat. Pada menit keenam, Hadj Moussa memulai aksi individu dari wilayah permainannya sendiri, menggiring bola tanpa hambatan ke arah kotak penalti dan melepaskan tembakan jarak dekat melewati Vasilios Barkas: 1-0.

Belum sampai tiga menit kemudian, gol kedua tim Rotterdam juga bersarang di gawang. Ferri sebelumnya sempat menyia-nyiakan peluang besar, tetapi kemudian mengontrol bola dengan sangat baik di kotak penalti dan melepaskan sepakan keras untuk membuat skor menjadi 2-0, setelah itu Feyenoord terus menjaga tempo tetap tinggi.

Utrecht nyaris tak mampu mengendalikan tim tuan rumah dan kembali dihukum pada menit ke-33. Hadj Moussa lagi-lagi bisa dengan relatif mudah menggiring bola ke dalam melewati bek kiri Arthur Zagré, yang mengalami laga sangat berat, lalu melepaskan tembakan ke tiang dekat untuk mencetak gol keduanya pada siang itu. Utrecht sebelum jeda sama sekali tidak sekali pun mencatat sentuhan bola di kotak penalti Rotterdam.

Tim tamu juga mendapat kemunduran sebelum turun minum ketika Artem Stepanov salah tumpuan dan harus meninggalkan lapangan dengan emosional. Akibatnya, striker Utrecht itu, yang untuk pertama kalinya dipanggil ke tim Ukraina, kemungkinan harus melewatkan jeda internasional. Feyenoord masih mendapatkan peluang melalui antara lain Valente untuk memperlebar keunggulan, tetapi pada akhirnya masuk ke ruang ganti dengan keunggulan 3-0.

Bahkan setelah jeda, sedikit sekali yang berubah dari jalannya pertandingan. Niklas Vesterlund melakukan handball di kotak penalti sendiri pada menit ke-52, setelah itu Valente dengan tenang mengeksekusi penalti yang diberikan ke belakang Barkas dan mencatatkan gol keempat Feyenoord pada siang itu.

Penutup pertandingan setelah 64 menit menjadi milik pemain pengganti Diarra. Zechiël melepas penyerang itu dalam situasi transisi, setelah itu Diarra dengan tenang menempatkan bola ke sudut jauh untuk membuat skor menjadi 5-0. Dengan demikian, setelah pesta tujuh gol melawan PEC Zwolle, Feyenoord kembali merayakan kemenangan dengan selisih sangat besar.

Berkat kemenangan meyakinkan ini, Feyenoord untuk sementara mengambil alih posisi puncak di VriendenLoterij Eredivisie, meski PSV dan AZ masih bisa menyalip tim Rotterdam itu pada Minggu. Bagi FC Utrecht, situasinya terlihat jauh kurang cerah: tim asal Domstad itu secara mengecewakan berada di posisi ke-15, sehingga tekanan terhadap pelatih Anthony Correia saat memasuki jeda internasional kini sudah meningkat tajam.