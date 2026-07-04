'Feyenoord mempertimbangkan seorang pemain berbakat luar biasa sebagai pengganti Givairo Read'

Feyenoord ingin memanfaatkan degradasi VfL Wolfsburg. Talenta muda berbakat asal Prancis, Saël Kumbedi (21), masuk dalam daftar incaran direktur teknis Devy Rigaux, menurut informasi yang diperoleh pemimpin redaksi Sébastien Denis dari Foot Mercato.

Berita tersebut tidak dapat dipisahkan dari kemungkinan hengkangnya Givairo Read. Bek kanan berusia 20 tahun itu sangat diminati oleh beberapa klub papan atas Eropa.

Jika Feyenoord berhasil mendatangkan Kumbedi sebagai penggantinya, De Kuip akan kembali menyaksikan kehadiran talenta papan atas di posisi bek kanan.

Kumbedi telah dikenal sebagai talenta hebat selama bertahun-tahun, setelah ia tampil gemilang sebagai pemain Le Havre di Kejuaraan Eropa U-17 yang dimenangkannya pada 2022. Olympique Lyon merekrutnya pada musim panas itu dengan biaya 1 juta euro.

Setelah tampil dalam 62 pertandingan resmi untuk Lyon, Wolfsburg membayar 6 juta euro pada musim panas lalu untuk mendatangkan Kumbedi. Di Jerman, ia menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Meskipun Wolfsburg terdegradasi, Kumbedi mencetak lima assist selama musim debutnya di Bundesliga. Tampaknya kecil kemungkinannya ia akan turun ke divisi kedua Jerman.

Feyenoord menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan Kumbedi. AS Roma, FC Porto, Lazio, dan sebuah klub dari Ligue 1 juga dikabarkan tertarik. Menurut Transfermarkt, pemain asal Prancis ini bernilai 12 juta euro.