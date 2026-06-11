Feyenoord mempertimbangkan mantan asisten Pep Guardiola sebagai pelatih kepala

Carlos Vicens masuk dalam daftar incaran Feyenoord, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Kamis. Pelatih asal Spanyol itu, yang terikat kontrak dengan Braga hingga pertengahan 2028, dipertimbangkan sebagai calon pengganti Robin van Persie.

Vicens yang berusia 43 tahun membawa Braga ke semifinal Liga Europa musim lalu dan sebelumnya pernah menjadi asisten Pep Guardiola di Manchester City.

Pada musim lalu, Vicens membawa klubnya mengalahkan Feyenoord dengan skor 1-0 di kandang sendiri. Van Persie mendapat banyak kritik atas susunan pemainnya yang dirotasi setelah pertandingan tandang melawan Braga tersebut.

Di Liga Portugal, Braga finis di posisi keempat, di bawah FC Porto, Benfica, dan Sporting Portugal.

Vicens sebenarnya sudah hampir bergabung dengan VriendenLoterij Eredivisie beberapa tahun lalu. Pada 2022, ia seharusnya menjadi pengganti Frank Wormuth di Heracles.

Namun, klub asal Almelo itu terdegradasi, sehingga kontraknya dengan Vicens dibatalkan. Ia kemudian kembali ke Manchester.

Secara total, Vicens menjadi asisten Guardiola selama empat tahun di klub raksasa Eropa tersebut. Braga memberinya kesempatan untuk berdiri sendiri pada musim panas lalu.