Feyenoord memburu talenta terbaik, namun terhalang oleh kemungkinan harga rekor

Feyenoord tertarik pada talenta Jepang Ryunosuke Sato, demikian dilaporkan FR12. Klub asal Rotterdam tersebut sedang menjajaki kemungkinan untuk merekrut gelandang berusia 19 tahun itu dari FC Tokyo.

Sato dianggap sebagai talenta besar di Jepang dan terikat kontrak dengan FC Tokyo hingga pertengahan 2028. Menurut FR12, Feyenoord melihatnya sebagai pemain dengan potensi perkembangan yang besar, yang pada akhirnya dapat menjadi aset berharga bagi tim utama.

Pemain timnas junior ini bisa bermain di beberapa posisi. Dia bisa bermain sebagai gelandang serang, gelandang kiri, sayap kiri, dan bek sayap, tapi di Rotterdam dia kemungkinan besar akan dianggap sebagai opsi untuk posisi sayap kiri.

Menurut media Jepang, Sato menonjol berkat aksi-aksi individunya dan kemampuannya untuk membuka pertahanan lawan. Terutama, ia sangat mengancam di area akhir lapangan.

Namun, transfer ini tampaknya tidak akan mudah. FC Tokyo menganggap Sato sebagai salah satu talenta terbesar dari akademi pemuda mereka sendiri dan berharap transfer ini dapat menyamai atau memecahkan rekor transfer tertinggi di J1 League.

Rekor tersebut saat ini berada di sekitar enam juta euro. Feyenoord harus merogoh kocek dalam-dalam jika benar-benar ingin merealisasikan kedatangan Sato.

Musim ini, gelandang muda tersebut tampil dalam 19 pertandingan di J1 Vision League, sebuah turnamen satu kali yang diselenggarakan oleh Japan Professional Football League. Dalam 1.304 menit, ia mencetak 6 gol dan 1 assist.