Feyenoord menutup tahun buku 2025/26 dengan kerugian bersih sebesar 12,6 juta euro, demikian diumumkan klub Rotterdam itu pada Jumat siang melalui kanal resmi mereka.

Pendapatan pada musim lalu turun tajam sebesar 51,5 juta euro menjadi 115,2 juta euro, terutama karena pemasukan dari kompetisi Eropa yang jauh lebih rendah. Feyenoord memperkirakan pendapatan pada musim ini akan kembali meningkat signifikan.

Angka-angka finansial tersebut sangat kontras dengan tahun buku sebelumnya, ketika Feyenoord masih diuntungkan oleh keberhasilan mencapai babak 16 besar Liga Champions. Pada musim lalu, klub Rotterdam itu tidak melangkah lebih jauh dari fase liga di Liga Europa, sehingga terutama hadiah uang dari kompetisi Eropa turun drastis. Karena biaya tetap nyaris sama, kerugian operasional pun membengkak menjadi 25,7 juta euro.

Feyenoord menegaskan bahwa dalam pos biaya juga sudah termasuk bonus untuk pemain dan staf atas pencapaian fase liga Liga Champions pada musim 2026/27. Klub itu mengakhiri musim lalu di posisi kedua Eredivisie dan dengan demikian memastikan diri tampil di ajang tersebut. Karena itu, pendapatan pada tahun buku yang sedang berjalan diperkirakan akan kembali meningkat secara signifikan.

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Di bursa transfer, Feyenoord sementara itu juga berhasil menghasilkan pemasukan yang cukup besar. Klub Rotterdam itu melepas, antara lain, Dávid Hancko, Igor Paixão, Quilindschy Hartman, Antoni Milambo, dan Quinten Timber, yang secara bersama-sama menghasilkan pendapatan transfer substansial.

Hasil dari nilai kompensasi, atau hasil dari transfer pemain setelah memperhitungkan antara lain amortisasi, tercatat positif sebesar 9,4 juta euro. Namun, angka itu tidak cukup untuk menutup kerugian operasional. Setelah memperhitungkan bunga dan pajak, Feyenoord tetap mencatat kerugian bersih sebesar 12,6 juta euro, sehingga ekuitas klub turun menjadi 24,7 juta euro.

Direktur keuangan Pieter Smorenburg terutama menunjuk menurunnya pemasukan dari kompetisi Eropa sebagai penjelasan atas angka-angka yang mengecewakan tersebut. "Pendapatan Eropa yang lebih rendah sangat memengaruhi hasil kami," kata Smorenburg di situs resmi klub. "Ini menegaskan pentingnya disiplin finansial dan keseimbangan yang baik antara ambisi olahraga kami dan sumber daya yang tersedia."