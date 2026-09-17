Feyenoord membuat langkah besar dan memperpanjang kontrak pemain yang benar-benar tampil menonjol

Feyenoord telah memperpanjang kontrak Gjivai Zechiël, demikian diumumkan klub Rotterdam itu pada Kamis siang melalui saluran resmi mereka. Ia telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Untuk waktu yang lama, Zechiël tampak akan meninggalkan De Kuip pada musim panas ini. Sejumlah tawaran masuk untuk gelandang tersebut, yang pada akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontraknya.

Khususnya LOSC Lille sangat tertarik mendapatkan jasa Zechiël. Klub Prancis itu menawarkan sepuluh juta euro, tetapi mendapat penolakan mentah-mentah dari direktur teknik Devy Rigaux.

Zechiël, yang musim lalu masih bermain sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht, memulai musim Eredivisie saat ini dengan sangat baik.

Pemain berusia 22 tahun itu selalu menjadi starter dalam setiap pertandingan dan sudah mencatatkan lima gol serta tiga assist.

“Saya sangat senang dan terutama bersyukur. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan atas segala yang Dia berikan kepada saya dan atas jalan yang boleh saya tempuh. Selain itu, saya juga bersyukur atas kepercayaan yang diberikan Feyenoord kepada saya. Saya berada di tempat yang tepat di sini dan tahu bahwa saya masih bisa membuat sangat banyak kemajuan di sini,” ujar Zechiël di situs resmi klub.