Feyenoord membayar 'uang yang sangat besar' untuk pemain berbakat yang sempat mencoba peruntungannya di Benfica

Feyenoord telah merekrut Samil Koroma dari FC Emmen, demikian diumumkan oleh kedua klub melalui saluran resmi mereka pekan ini. Penyerang berusia lima belas tahun itu telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2029.

Koroma sangat menantikan petualangan barunya ini, demikian ia sampaikan di situs web klub. “Rasanya seperti mimpi bisa bermain untuk Feyenoord. Saya bersyukur atas kesempatan ini dan ingin terus mengembangkan diri di sini setiap hari.”

“Saya akan bekerja keras, banyak belajar dari para pelatih dan rekan setim, serta memberikan segalanya untuk menjadi lebih baik. Saya sangat bersemangat untuk memulai petualangan baru ini dan berharap dapat mencatatkan langkah-langkah yang bagus di sini.”

Karier sepak bola Koroma dimulai di klub amatir vv Bargeres dan vv Drenthina. Setelah itu, ia bergabung dengan akademi muda Emmen, di mana ia berhasil menarik perhatian berbagai klub.

Pemain sayap kanan asal Zwolle ini menjalani masa percobaan di Benfica pada awal tahun ini. PSV, Ajax, FC Groningen, dan sc Heerenveen juga menunjukkan minat, namun pada akhirnya Feyenoord berhasil meyakinkan Koroma.

Agennya, Melvyn Wolthers, mengungkapkan kepada surat kabar Dagblad van het Noorden bahwa Feyenoord telah mengeluarkan ‘uang dalam jumlah besar’ sebesar 100.000 euro untuk merekrut Koroma.

Koroma akan bergabung terlebih dahulu dengan tim Feyenoord U-17. Ia akan tinggal di Rotterdam bersama keluarga angkat.