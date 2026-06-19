Feyenoord membayar 5,5 juta euro dan secara resmi berhasil mendatangkan pemain baru pertamanya di bursa transfer musim panas ini

Charles Vanhoutte adalah rekrutan musim panas pertama Feyenoord. Hal itu diumumkan oleh klub asal Rotterdam tersebut pada hari Jumat melalui saluran resmi mereka. Gelandang berusia 27 tahun ini dilaporkan didatangkan dari OGC Nice dengan nilai transfer sekitar 5,5 juta euro dan menandatangani kontrak di De Kuip hingga pertengahan 2030. Nilai transfer tersebut pada akhirnya dapat meningkat hingga 6 juta euro melalui bonus.

“Saya sangat menantikan petualangan baru ini,” kata Vanhoutte di situs web klub barunya. “Feyenoord adalah klub yang luar biasa untuk saya bela. Tentu saja karena aspek olahraganya, di mana persaingan memperebutkan gelar nasional dan partisipasi di Liga Champions menjadi fokus utama. Saya sangat menantikannya.”

“Namun, secara pribadi pun saya merasa Feyenoord cocok untuk saya. Ketekunan dan semangat tim sangat dijunjung tinggi di sini, dan sifat-sifat itu sangat sesuai dengan saya. Itulah mengapa saya tidak sabar untuk memulai persiapan musim baru dan bersama para pendukung mengejar kesuksesan.”

Kedatangan Vanhoutte sudah lama menjadi spekulasi. Seminggu yang lalu, media Belgia Het Laatste Nieuws sudah melaporkan bahwa Feyenoord dan Nice telah mencapai kesepakatan mengenai transfer tersebut, ‘hanya tinggal beberapa poin dan koma lagi’.

Kini hal itu resmi. Vanhoutte akhirnya bermain satu musim untuk Nice, yang merekrutnya dari Union Sint-Gillis musim panas lalu dengan nilai sekitar enam juta euro. Bersama Nice, Vanhoutte nyaris lolos dari degradasi.

Di Feyenoord, gelandang pengatur permainan ini akan untuk pertama kalinya dalam kariernya bermain di Liga Champions. Di De Kuip, pemain yang pernah sekali membela timnas Belgia ini diharapkan akan memainkan peran penting sebagai pengatur permainan.

Vanhoutte menempuh pendidikan akademi di Cercle Brugge, di mana ia, setelah masa peminjaman di AFC Tubize, akhirnya menembus tim utama. Setelah tiga tahun bermain di tim utama, ia pindah ke Union pada tahun 2023 dengan nilai transfer sekitar 1,3 juta euro.

Di Feyenoord, pihak klub terbuka terhadap kemungkinan hengkangnya Jakub Moder dan Hwang In-beom, sehingga kedatangan Vanhoutte tidak terlalu mengejutkan. Terutama untuk Hwang, Feyenoord tampaknya bisa mendapatkan dana yang cukup besar setelah gol dan assistnya di Piala Dunia melawan Republik Ceko.

Vanhoutte yang berasal dari Kortrijk memiliki kontrak hingga pertengahan 2029 bersama Nice, di mana ia tidak dijamin mendapat tempat di starting line-up. Pemain berkaki kanan ini mencatatkan 3.099 menit bermain, terbagi dalam 44 penampilan. Satu-satunya golnya dicetak di Liga Europa melawan Go Ahead Eagles.