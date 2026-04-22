Feyenoord mematok harga yang terlalu tinggi; klub papan atas Eropa untuk sementara mundur

Negosiasi antara Feyenoord dan Bayern München terkait transfer Givairo Read saat ini menemui jalan buntu, demikian dilaporkan jurnalis Florian Plettenberg dari Sky Deutschland pada Rabu di X. Pihak Feyenoord mematok harga yang terlalu tinggi, demikian kabar yang beredar dari Jerman.

Bayern dan Read pada dasarnya sudah mencapai kesepakatan mengenai syarat-syarat pribadi. Namun, Bayern saat ini tidak bersedia memenuhi jumlah yang diminta Feyenoord untuk bek kanan tersebut. Jumlah pasti tidak disebutkan, meskipun direktur teknis Dennis te Kloese tampaknya meminta lebih dari 30 juta euro. Bayern tidak bersedia melebihi 30 juta euro, sehingga transfer tersebut untuk sementara batal.

Read sudah menjadi incaran Bayern selama berbulan-bulan, klub yang baru saja menjadi juara Jerman akhir pekan lalu. Manchester City melihat bek kanan Feyenoord, yang terikat kontrak hingga pertengahan 2029, sebagai opsi untuk bursa transfer musim panas.

Menurut Plettenberg, Bayern mengalihkan perhatiannya ke Anthony Gordon (Newcastle United) dan gelandang Hertha BSC, Kenneth Echhorn. Belum diketahui apakah tawaran akan segera diajukan.

Read yang baru berusia sembilan belas tahun ini mengalami cedera musim ini, namun Feyenoord harus tetap waspada bahwa beberapa klub top Eropa akan mengincar bek sayap tersebut.

Read adalah salah satu talenta terbesar di dunia di posisinya, dalam kategori usianya. Jadi, ia masih terikat kontrak dengan Feyenoord selama beberapa tahun ke depan.