Feyenoord memastikan posisi kedua dan meraih tiket ke Liga Champions

Feyenoord secara resmi memastikan posisi kedua di Vriendenloterij Eredivisie dan tiket ke Liga Champions. Hasil imbang 1-1 melawan AZ sudah cukup untuk memastikan kemenangan tersebut, karena tim peringkat ketiga NEC menelan kekalahan saat bertandang ke markas FC Groningen.

Awal pertandingan Feyenoord sangat dramatis. Troy Parrott mencetak gol hanya dalam waktu lima belas detik, meskipun hal itu terjadi dalam posisi offside. Dalam waktu kurang dari satu menit, penyerang asal Irlandia itu akhirnya mencetak gol 0-1, berkat umpan dramatis dari Gernot Trauner. Feyenoord tampak sangat gugup saat memulai pertandingan puncak ini dan para penggemar pun segera mulai menggerutu.

Trauner mengalami awal yang sulit di De Kuip. Pemain asal Austria itu berteriak meminta penalti di sisi lain lapangan saat ia sedikit ditarik saat tendangan sudut. Feyenoord perlahan-lahan semakin kuat dan kecewa saat tendangan jarak dekat Ayase Ueda dihalau oleh Rome-Jayden Owusu-Oduro. AZ mengintai serangan balik dan berharap mendapat penalti saat Peer Koopmeiners berduel dengan Jordan Bos. Namun, bola tidak berakhir di titik penalti.

Pertandingan di Rotterdam-Zuid tetap seru, dengan Tsuyoshi Watanabe yang melihat sundulannya ditepis di atas mistar oleh Owusu-Oduro dan Ueda yang melepaskan tembakan melebar setelah serangan balik. Hadj Moussa memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 saat berhadapan satu lawan satu dengan Owusu-Oduro, namun tendangannya dihalau oleh kiper AZ, yang tergeletak di lapangan setelah bola menghantam wajahnya dengan keras. Menjelang akhir babak pertama, pelatih AZ Leeroy Echteld mendapat kartu kuning karena protesnya terhadap wasit, setelah terjadi tekel dari Koopmeiners.

Van Persie melakukan pergantian pemain di babak pertama dan memasukkan Tobias van den Elshout, Givairo Read, dan Gijs Smal ke lapangan. Tak lama setelah babak kedua dimulai, Sven Mijnans muncul di depan gawang Feyenoord, namun tendangannya melenceng. Di mana pemain AZ itu gagal, Moussa mencetak gol penyama kedudukan 1-1, setelah menerima umpan cerdik dari Van den Elshout. Feyenoord pun semakin percaya diri dan berusaha mencari keunggulan.

Tidak ada lagi pemenang di fase akhir, tetapi hal itu tidak menjadi masalah bagi Feyenoord. Posisi kedua kini secara definitif menjadi milik tim asuhan Robin van Persie, setelah musim yang penuh perjuangan dan fase-fase yang kurang memuaskan.