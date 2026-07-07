'Feyenoord memantau talenta muda terbaik asal Norwegia, namun persaingannya sangat ketat'

Malte Fismen telah masuk dalam radar Feyenoord, demikian dilaporkan media Norwegia TV2 pada hari Selasa. Penyerang ini dikenal sebagai talenta besar di Norwegia dan sedang dipantau oleh berbagai klub yang berlaga di Liga Champions.

Pemain sayap kiri yang baru berusia enam belas tahun ini terikat kontrak dengan Åsane Fotball dan telah mengumpulkan pengalaman yang cukup di divisi kedua Norwegia. Fismen melakukan debut tidak resmi bersama tim utama pada usia empat belas tahun, dalam pertandingan persahabatan melawan SK Brann.

Setahun kemudian, Fismen tampil di 1. Divisjon, kasta kedua tertinggi dalam sepak bola Norwegia. Penyerang sayap yang dikaitkan dengan Feyenoord ini membuat kesan dengan sejumlah gol dan assist.

Åsane bersedia melepas Fismen pada bursa transfer musim panas ini, guna menutupi defisit keuangan. Kabarnya, klub Norwegia tersebut mengincar biaya transfer sebesar satu juta euro serta persentase keuntungan dari penjualan kembali jika terjadi transfer di masa depan.

Fismen yang berbakat ini, bagaimanapun, tidak hanya masuk dalam daftar incaran Feyenoord. Klub-klub papan atas Norwegia lainnya seperti Brann, FK Bodø/Glimt, dan Molde FK juga mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran kepada pemain sayap kiri yang masih sangat muda ini.

Direktur teknis Odd Krister Føllesdal mengonfirmasi kepada TV2 bahwa ada banyak minat terhadap Fismen. “Namun, saya tidak ingin membicarakan klub-klub tertentu,” kata pejabat Åsane tersebut.

Di luar Norwegia pun, penampilan Fismen tidak luput dari perhatian. Di antaranya, Inter dan Como terus memantau perkembangan talenta unggulan ini dengan cermat.