Feyenoord melihat pemain yang 12 kali memperkuat timnas Turki sebagai solusi untuk masalah di sektor sayap

Feyenoord mengincar Oguz Aydın, demikian dilaporkan Matteo Moretto dari Marca. Penyerang Turki milik Fenerbahçe itu dikabarkan masuk radar sejumlah klub Eropa.

Dalam pencarian winger kiri baru, klub Rotterdam itu mengarahkan perhatian kepada Aydın. Pemain sayap kiri berkaki dominan kanan itu, menurut Transfermarkt, memiliki nilai pasar tujuh juta euro.

Pemain kelahiran Den Haag itu pada musim panas lalu dimasukkan pelatih tim nasional Vincenzo Montella ke dalam skuad Piala Dunia Turki. Saat kalah dari Australia (2-0) dan Paraguay (1-0), ia tidak dimainkan. Namun, dalam laga yang dimenangi 2-3 atas Amerika Serikat, Aydın tampil penuh sepanjang pertandingan.

Feyenoord bukan satu-satunya klub yang berminat kepada penyerang 25 tahun tersebut. Menurut Moretto, ia juga masuk dalam daftar Espanyol, Hamburger SV, dan Rangers FC.

De Stadionclub sedang serius mencari tambahan kekuatan di sisi kiri. Gaoussou Diarra dan Gonçalo Borges sejauh ini belum mampu meyakinkan, sehingga Feyenoord membutuhkan dorongan baru di lini serang.

Aydın meninggalkan akademi AZ pada 2016 untuk bergabung dengan akademi Bucaspor. Setelah membela Karacabey Belediyespor, 1928 Bucaspor, dan Alanyaspor, ia berlabuh di Fenerbahçe pada 2024, yang membayarnya enam juta euro.