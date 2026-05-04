Feyenoord melakukan pembicaraan awal dengan calon pengganti Dennis te Kloese

Feyenoord telah melakukan pembicaraan dengan Robert Eenhoorn, yang sedang dipertimbangkan sebagai direktur utama baru. Hal itu dilaporkan oleh Voetbal International pada hari Senin.

Pejabat asal Rotterdam ini dianggap sebagai kandidat penting untuk memimpin masa depan Feyenoord di tingkat manajemen.

Berita dari pengamat klub Martijn Krabbendam ini disajikan dalam analisis mendalam tentang Feyenoord, yang kini berpeluang lolos ke Liga Champions.

“Direktur Utama baru Feyenoord—Robert Eenhoorn telah melakukan pembicaraan—segera dihadapkan pada keputusan penting. Apakah ini hanya soal menang, atau apakah klub akan mengaitkan ambisi tersebut kembali dengan budaya klub yang diinginkan, yang dalam lima tahun terakhir selain final Eropa, gelar juara, dan Piala KNVB, juga menghasilkan banyak dukungan?”

“Jika pertandingan melawan Fortuna Sittard mengajarkan sesuatu, itu adalah bahwa selain rasa lega dan kebahagiaan yang wajar atas hampir tercapainya Liga Champions, evaluasi yang mendalam juga perlu dilakukan mengenai apa yang sebenarnya diinginkan Feyenoord di masa depan dan direktur teknis serta pelatih mana yang paling mampu mewujudkan ambisi tersebut,” tulis Krabbendam.

Apakah Eenhoorn akan menjadi pengganti Dennis te Kloese dan apa hasil pembicaraan tersebut, tidak dijelaskan lebih lanjut dalam artikel Krabbendam.

Feyenoord tampaknya ingin terlebih dahulu menunjuk direktur umum baru, yang akan menangani pemilihan direktur teknis baru. Selanjutnya, peran pelatih kepala Robin van Persie juga pasti akan dievaluasi.