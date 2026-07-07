Feyenoord kembali menempatkan Slory dalam undian persahabatan Eredivisie

Jaden Slory pindah dari Feyenoord ke Willem II dengan status pinjaman, demikian diumumkan oleh kedua klub pada hari Selasa. Pemain sayap berusia 21 tahun yang masih terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di De Kuip ini berharap bisa mendapatkan menit bermain di klub yang baru saja kembali ke Vriendenloterij Eredivisie.

Slory sebelumnya sudah dua kali dipinjamkan ke klub lain. FC Dordrecht dan Go Ahead Eagles pernah memanfaatkan jasa penyerang sayap muda ini dalam beberapa waktu terakhir.

“Sejak percakapan pertama, saya sudah merasa nyaman di Willem II. Klub ini menunjukkan kepercayaan yang besar kepada saya, dan itu membuat saya merasa positif. Saya ingin menjadi pemain penting bagi tim, bermain banyak menit setiap pekan, dan terus mengembangkan diri. Saya tidak sabar untuk memulai,” ujar Slory dengan gembira di situs web klub promosi asal Tilburg tersebut.

“Jaden adalah pemain yang memiliki kecepatan, kreativitas, dan kedalaman permainan yang tinggi,” demikian analisis direktur teknis Freek Heerkens mengenai rekrutan barunya ini. “Dia mampu bermain di kedua sayap dan dengan kualitasnya, dia sangat cocok dengan gaya permainan yang kami inginkan. Kami senang dia akan membela Willem II pada musim mendatang.”

Slory bergabung dengan Akademi Feyenoord pada Desember 2013 dan musim lalu tampil dalam tiga belas pertandingan sebagai pemain pinjaman untuk Go Ahead. Pada Desember tahun lalu, kontraknya diperpanjang selama beberapa tahun.

Hingga saat ini, Slory telah memainkan tujuh pertandingan resmi bersama tim utama Feyenoord. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, dia memberikan satu assist.

Selama masa peminjaman di FC Dordrecht, Slory mengalami periode paling suksesnya hingga saat ini. Dalam 38 pertandingan resmi, ia mencetak dua belas gol dan memberikan sepuluh assist.

Slory juga sempat menjadi incaran SC Cambuur. Namun, ia memilih untuk memulai petualangan baru bersama Willem II, yang akan membuka musim pada 8 Agustus melawan Go Ahead.