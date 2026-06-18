Feyenoord kembali kehilangan dua pemain, termasuk menantu Dirk Kuijt

Paulo Rudisill telah meninggalkan Feyenoord, demikian diumumkan gelandang berusia 20 tahun itu melalui Instagram. Kiper Plamen Andreev (21) tampaknya juga akan hengkang.

Rudisill, yang berasal dari Amerika Serikat, kembali ke negara asalnya, California, setelah dua tahun. Pemain tim nasional junior ini mengenang masa-masa istimewa di Rotterdam, di mana ia berkenalan dengan pacarnya, Noëlle Kuijt (22).

Rudisill pernah bermain untuk berbagai tim junior Feyenoord, namun ia tak pernah berhasil melakukan debut di tim utama. Klub Stadion tersebut telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir.

Selain Rudisill, Andreev juga akan hengkang dari Feyenoord. Kiper asal Bulgaria ini didatangkan dari Levski Sofia dengan biaya 1,2 juta euro, namun tidak pernah mampu memenuhi ekspektasi.

Andreev hanya tampil dalam satu pertandingan resmi untuk Feyenoord dan kemudian dipinjamkan ke Racing Santander dan Lech Poznań. Menurut Nemzeti Sport, ia akan segera menandatangani kontrak dengan Debreceni VSC di Hongaria.

Ketenangan sebelum badai

Feyenoord masih menunggu kedatangan pemain baru pertamanya yang sesungguhnya. Namun, direktur teknis Devy Rigaux telah mendatangkan talenta muda berbakat Ilian Hadidi (17) dari Standard Liège ke Rotterdam.

Jeyland Mitchell dijual seharga 1,8 juta euro ke Sturm Graz, sementara pemain pinjaman Malcolm Jeng kembali ke Stade Reims. Steven Benda, Gernot Trauner, dan Raheem Sterling akan mencari tantangan baru sebagai pemain bebas transfer. Lucas Gardenier dan Ayoub Ouarghi akan bermain sebagai pemain pinjaman di FC Dordrecht musim depan.