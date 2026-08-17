Feyenoord pada Senin kalah 1-2 dari klub Belgia KVC Westerlo dalam laga uji coba tertutup. Shaqueel van Persie sempat membawa tim asal Rotterdam itu unggul, tetapi itu ternyata tidak cukup untuk membukukan kemenangan.

Van Persie junior sigap memanfaatkan sepak pojok Sem Steijn dan menuntaskannya dengan baik. Westerlo menyamakan kedudukan sebelum turun minum dan membalikkan keadaan setelah jeda dalam laga persahabatan tersebut.

Starting XI Feyenoord berisikan para pemain yang duduk di bangku cadangan saat menghadapi Go Ahead Eagles (2-2) pada Minggu. Bukan Giovanni van Bronckhorst, melainkan Sipke Hulshoff dan Saïd Bakkati yang bertanggung jawab memberikan instruksi dari tepi lapangan.

Casper Tengstedt dan Jivayno Zinhagel masuk setelah jeda untuk menggantikan Van Persie dan Jordan Lotomba. Setelah satu jam pertandingan berjalan, Gonçalo Borges di posisi sayap kanan digantikan oleh Luka Ivanusec.

Tengstedt mendapatkan dua peluang pada fase akhir laga untuk menghapus ketertinggalan 1-2, tetapi gagal mencetak gol. Karena itu, para pemain Feyenoord meninggalkan lapangan dengan kekalahan tipis.

Fokus kini kembali ke Eredivisie Vriendenloterij. Feyenoord, yang membuang poin berharga saat melawan Go Ahead pada Minggu, akan bertandang ke markas tim promosi SC Cambuur pada Minggu, yang setelah dua pekan masih tanpa poin.

Susunan pemain Feyenoord: Bossin; Lotomba (Zinhagel), Deijl, Ahmedhodzic, Wessels; Steijn, Kasanwirjo, Van den Elshout; Van Persie (Tengstedt), Ferri, Borges (Ivanusec).