Feyenoord ingin merekrut mantan asisten pelatih Ajax untuk bergabung dengan staf teknis

Feyenoord berencana merekrut Said Bakkati ke dalam staf teknis untuk musim depan, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad pada Rabu. Klub asal Rotterdam tersebut tengah mempersiapkan diri di belakang layar untuk kemungkinan perubahan terkait pelatih kepala Robin van Persie.

Di dalam klub, kemungkinan kepergian Etiënne Reijnen sedang dipertimbangkan dengan serius. Asisten pelatih ini kembali menjadi incaran Liverpool, di mana mantan pelatih Feyenoord, Arne Slot, konon masih mengaguminya.

Dua tahun lalu, Liverpool juga telah meneliti kemungkinan untuk membawa Reijnen ke Inggris. Namun, saat itu ia belum memiliki lisensi kepelatihan yang diperlukan. Kini, karena ia hampir menyelesaikan pendidikannya, perpindahan tersebut tampaknya menjadi lebih realistis.

Feyenoord juga mempertimbangkan kemungkinan kepergian René Hake, yang diminati oleh klub-klub lain. Oleh karena itu, klub secara serius mencari penguatan untuk staf teknis.

Bakkati dianggap sebagai kandidat utama. Pelatih berusia 44 tahun ini saat ini bekerja sebagai asisten Maurice Steijn di Sparta Rotterdam dan juga aktif di tim Jong Oranje di bawah kepemimpinan Michael Reiziger. Sebelumnya, ia juga pernah bekerja di Ajax sebagai asisten Steijn dan John van 't Schip.

Pelatih ini sudah memiliki sejarah di De Kuip. Selama masa kepelatihan Jaap Stam, ia menjadi bagian dari staf Feyenoord dan kemudian tetap bekerja di bawah Dick Advocaat.

Sparta ingin memperpanjang kontrak Bakkati yang akan berakhir, tetapi Feyenoord optimis bahwa ia akan memilih untuk kembali ke Rotterdam-Zuid.